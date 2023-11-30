Filistin ruhu Pertevniyal Lisesi’nde

Türkiye’nin en eski okullarından Pertevniyal Lisesi’nde “Nehirden Denize Özgür Filistin” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte, İsrail’in saldırılarını kınayan öğrencilerin hazırladığı pankart ve dövizler okul koridor ve bahçesine asıldı. Okul müzik zümresi öğretmenleri tarafından etkinliğe hazırlanan müzik korosu, Grup Yürüyüş’ün son eseri “Filistin Avazı” eserini seslendirdi. Gün boyunca devam eden etkinlikte Grup Yürüyüş, öğrencilerle Filistin ezgilerini söyledi. Okul müdürü Şeref Koç, yaptığı açıklamada “Okulumuzda öğrencilerimizi sosyal yönlerden de destekliyoruz. Tüm dünya halklarının ayağa kalktığı bu dönemde, organizasyon kısmı dahil öğrencilerimizin aktif katılımıyla okulumuzda Filistin farkındalık günü düzenledik” ifadelerini kullandı.

Grup Yürüyüş’ün solisti Mehmet Ali Aslan ise İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara karşı Filistin halkının direnişini işaret ederek, “Filistin hepimize bir ruh aşılıyor. Sokaklarımızda, evlerimizde ve okullarımızda bu ruhu görebiliyoruz. Çocukların acımasızca katledildiği bu dünyada, Pertevniyal Lisesi gibi öncü bir okulda okuyan gençlerin susmaması çok önemli. Yaptığınız pankartlar, okuduğunuz ezgiler dünyanın her tarafında ayağa kalkan onurlu ve özgür insanların çabaları ile birleşiyor ve bu insanlığı yeniden ayağa kaldırıyor” dedi. Gazeteci-yazar Adem Özköse’nin gerçekleştirdiği Filistin konulu söyleşinin ardından etkinlik sona erdi.