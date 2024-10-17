Galerinin sanat danışmanı yapay zeka

İmza Sanat Galerisi, ilk sergisi “Ustalarla Buluşma: İmza”yı sanatseverlerle buluşturdu. Koşuyolu’ndaki galerinin kurucuları Mehmet Ali Erte ve Adil Zehir sergiyle bir de yapay zeka sanat danışmanı teknolojisini hayata geçirdi. Ertek, sanatla teknolojiyi bir araya getirmek için bu teknolojiyi geliştirdiklerini ifade etti. Zehir ise “Geçen hafta ilk sergimizi düzenledik ve bu sergide yapay sanat danışmanı ve küratörü tanıttık. Size eserler, sanat ve sanatçılar hakkında bilgiler verebiliyor” dedi. Zehir, yapay zekaya sanat alanında her şeyin sorulabileceğini dile getirdi.