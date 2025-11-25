Gazze'de 50 yetim ailesi için 'Umut Bahçesi' projesi hayata geçirildi





7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda 70 bine yakın insanın yaşamını yitirdiği Gazze'de, halkın bölgenin sadece yüzde 10'luk alana sıkışması beraberinde ciddi barınma krizi getirdi. Bölgede yapıların büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken yüzbinlerce sivil barınaksız kaldı. Bu kriz karşısında harekete geçen Yetim Vakfı, özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yetim aileler için acil çözüm üretti.

Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bin metrekarelik alanda kurulan çadır kentte, 50 yetim ailesi (214 kişi) için kışa dayanıklı özel çadırlar hazırlandı. Bir haftada tamamlanan proje, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Kış şartlarına dayanıklı özel yalıtımlı çadırlardan oluşan "Umut Bahçesi", sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, yaşam kalitesini artıracak temel altyapıyla donatıldı. Çadır kentin elektrik ihtiyacı güneş enerjisi sistemiyle karşılanırken, mevcut su kuyusundan pompayla temiz su temin ediliyor. 10 adet ahşap banyo ve WC kabini kurularak hijyen ve mahremiyet koşulları sağlandı. Çadır kentin idare, temizlik ve güvenlik ihtiyaçları için personeli de bulunmakta.

"Zorlu kış koşullarında Gazzeli yetim ailelerimizin yanında olduk"

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Gazze'de 21 bin çocuğun hayatını kaybettiği, 50 bini aşkın çocuğun babasız kaldığı bu trajedi karşısında sessiz kalamadıklarını belirtti. Yılmaz, "Umut Bahçesi projemizle 50 yetim ailemizin soğuğa dayanıklı çadırlarda, temel yaşam imkanlarıyla birlikte insanca yaşamasına vesile olduk " dedi.

Projenin bir hafta gibi kısa sürede tamamlanmasında hayırseverlerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Zorlu kış koşullarında Gazzeli yetim ailelerimizin yanında olmayı başardık. Filistin'in, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın ve dünyanın her yerindeki yavrularımızın hak ve hukuklarının korunacağı günlere kavuşma duamızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı'nın Gazze merkezli çalışmaları 2021 yılından itibaren düzenli sponsorluk sistemiyle devam etmektedir. 7 Ekim 2023 sonrası yoğunlaştırılan yardım çalışmaları kapsamında 2.340.807 kişiye ulaşıldı. Toplam 6.003.689,76 dolar değerindeki yardımlar arasında nakit dağıtımı, kumanya, sıcak yemek, hijyen kitleri, içme suyu dağıtımı ve hastanelere yakıt desteği bulunmaktadır. Vakıf, 10.382 yetim çocuğa düzenli sponsorluk desteği verirken, Lübnan'daki Filistin kamplarında da 300'ü aşkın çocuğa destek sağlamaktadır.

Yetim Vakfı Hakkında

10 Haziran 2017 tarihinde Dünya Yetimler Günü'nde kurulan Yetim Vakfı, dünya genelindeki yetim, öksüz, sosyal yetim çocuklar ve ailelerine yönelik kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Vakıf, Türkiye'de ve dünya çapında 48 farklı ülkede hizmet verirken, psikososyal destek, sponsorluk sistemi, eğitim, sağlık ve acil yardım alanlarında faaliyet göstermektedir. 4962 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanı kararıyla vergi muafiyeti hakkına sahip olan vakıf, şeffaflık ilkesiyle tüm çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaktadır.



