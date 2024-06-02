Gençliğin zehri kavramlar mı?

Kültür Ajanda, aylık yayımlanan bir dergi. Haber Ajanda’nın kardeşi olan ve Nesrin Dülek Çaylı yönetimindeki dergi Ankara’da hazırlanıyor. Çaylı aynı zamanda Yayınlar Genel Sanat Yönetmeni. On bir yıldır yayımlanan 96 sayfalık dergi, 126. sayıyı geride bıraktı. Balkanlar ve Makedonya’da temsilcilikleri var. Kuşe kâğıda basılan dergi, takipçilerine bir sayfa ayırmış. Yönetmen Çaylı da ‘Editör’ köşesinde bir okuru misafir etmiş. Girişte İkbal Omak imzalı bir çalışma var. Konu yapay zekâ. Orhan Yalçın’ın kapaktan da anonslanan yazısının başlığı, Elbâb Aklın Stratejisi. İlkay Coşkun, her mevsim başka güzellikte gönlümüzü ve gözümüzü şenlendiren çiçeklerden bahsetmiş. Ahsen İlhan’ın sorusuna cevap vermek zor. Soru şöyle: Gençliğin Zehri Teknoloji mi, Kavramlar mı? Mahmut Çelik, ‘eğitim’ üzerine yazmış. Onu Halit Yıldırım takip ediyor. Konu hıdrellez. Necati Çavdar imzalı metin millet kıraathanelerine dikkat çekiyor. Ahmet Berberler çok nazik bir konu olan ‘dilde sadeleştirme’ye değinmiş. Nuran Köse Baydar’ın Kenar Süsü başlıklı yazısı ‘kenar’da kalmamalı. Yaşlanmaktan dem vuranlar Akif Mollaoğlu’nun söylediklerine göz atmalı. Fahri Tuna, Yusuf Ertuğrul Erdem’in Gülebakan isimli kitabının portresini çıkarmış. Kısa kitap tanıtımlarıyla sonlanan dergi. genç yazarlarıyla dikkat çekiyor. Adını zikrettiklerim haricinde on sekiz ismin katkı verdiği ‘hür tefekkürün kalesi’ne, ofarukarli.ajanda@gmail.com e posta adresinden veya 0 312 380 90 92-0 532 059 99 20 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Muhit dergisi, Muhit Sohbetleri başlattı. İlk konuk Halil İbrahim İzgi’ydi. Sultanahmet’teki Kızlarağası Medresesi’nde tertiplenen sohbetin moderatörülüğünü yapan İbrahim Tenekeci, Filistin Defteri kitabının yazarı İzgi’yle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirtirtti. İzgi’yse, “Bizim ihtiyacımız olan Kudüsleşmek, yani bir arada yaşayabilmektir. Oysa bunun tersi, Endülüsleşmek, yani Endülüs’te olduğu gibi, İslam’ın bölgedeki bütün izlerinin silinmesidir. İsrail’in şu andaki hedefi İslam’ın bölgedeki izlerini tamamen silmektir” şeklinde konuştu. Sohbetler sürecek.

Kültür Ajanda’dan:

... Ailevi yıkımları meydana getiren ve yeni nesli mânâsı zayıf, maddeye odaklı, zevk ve kazanç örgülü bir vasat kimliğe mahkûm eden şey ya da şeyler; çağın getirdiklerinden ziyade kişiye dayatılan kavramlar... Bireysellik, özgüven, özgürlük, zenginlik, lüks ve “Benim de hakkım” gibi tehlikeli silahlar, gençlerin intihar ipi olarak çağın büyükbaşları tarafından sürekli dayatılıyor.

Ahsen İlhan

4 soru: Sevda Dursun

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi okuru da diyebilirsiniz yazarı da. Yeni Şafak’ın kültür sanat editörlüğüne başlamadan önce, Gerçek Hayat dergisinde hem editör hem de yazı işleri müdürlüğü yaptım.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Grubumuz dergi cenneti. Başta Cins, Nihayet, Post Öykü olmak üzere Albayrak Grubu’nun çıkardığı birçok yayını beğeniyle takip ediyorum. Kapanmadan önce Dergâh’ı okurdum. Hece ve Yedi İklim’e fırsat buldukça bakıyorum. Dijital olarak yayımlanan Litros Sanat da son zamanlarda beğenerek okuduğum dergilerden.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Günlük gazetede çalışmanın yoğunluğundan fırsat buldukça dergilere yazmayı seviyorum. Bu ay hem Nihayet’e hem de Litros Sanat’a yazı gönderdim.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Cins’in son sayısında antikacı Nevzat Onmuş röportajı dikkatimi çekti. Hani Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Masumiyet Müzesi’ne ziyareti esnasında iş yerinin camına Filistin bayrağı asıp, yüksek sesle “Leve Palestinea” şarkısını çalan isim. “Steinmeier, gerçek bir masumiyet müzesi görmek istiyorsa Gazze’ye gitmelidir” diyor.

Çevre ve edebiyat daima...

Erkam Yayınları’nca çıkarılan Okur, ‘okur’uyla buluştu. Yönetmenliğini M. Lütfi Arslan’ın yaptığı dergi 37. sayıya ulaştı. 190 kitabın adının geçtiği derginin dosya konusu çevre ve edebiyatın bir arada olmasıyla ilgili. Cemile Rümeysa Mehani’yle Rumeysa Betül Tuncay’ın birlikte hazırladığı dosyaya Mustafa Yavuz ve Sezai Ozan Zeybek de destek vermiş. Kübra Ramazan Kaya’nın hazırladığı ‘Mini Dosya’nın konusuysa telifi kalkacak yazarlar. Bunlardan bazıları, John Ronald Reuel Tolkien, İvo Andric ve Cahit Sıtkı Tarancı. Söyleşileriyle öne çıkan Okur’da altı konuşma var. İlki kitaplarını okumak için sıraya aldığım yazarlardan Besim F. Dellaloğlu’yla yapılmış. Soruları Can Ahmet Çelik sormuş. Betül Sav’ın konukları Safa Yılmaz ve Mustafa Genç. Bilge Ece Toktaş’sa Trabzonlu ‘hoca’lardan Selim Demirci’yle söyleşmiş. Rabia Elif Ateş, Telemak Yayınları’ndan Selim Karlıtekin’i ağırlamış. Hicret K. Toprak’la söyleşense Melek Tosun. Kübra Ramazan Kaya imzası taşıyan son konuşma da tasarladığı kapaklar gayet dikkat çeken tasarımcı Jamie Keenan ile gerçekleştirilmiş. Mustafa Çiftçi, Handan romanının hikâyesini anlatmış. Ayşe Şahin’in yazı konusu Omzumda Biri isimli kitapla ilgili. Rumeysa Betül Tuncay, İran edebiyatına değinmiş. Tuncay’ın bir de tahlil çalışması var. Kamil Büyüker, yola çıkacaklara seslenmiş. Yaklaşık kırk ismin daha yazılarıyla destek verdiği 80 sayfalık kitap dergisine, okur@okurdergisi.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Taşrada edebiyat olur mu?

‘Sırların sırrına ermek için’ üst başlığıyla yayımlanan samimî dergi Çare, raflardaki yerini aldı. Mustafa Mete yönetimindeki dergi, kapağını Esra Beşli’nin çizimi ve Abbas Sayar’ın dizeleriyle süslemiş: Baktım: / Toprağa düşecek gibi değil su / Tohumu: / Buluta ektim... Arka kapakta da Hayrunnisa Arslan’a ait bir çalışma var. Yirminci sayının şairleri Dilara Ayşe Akdeniz, Muharrem Kaplan, İnci Okumuş, Mustafa Tünay, Berfin Oğurtan, Şaban Çetin ve M. Huzeyfe Erdemir. Şiiri hikâye takip ediyor. E. Ercan Çeliksu’nun Kısır Döngü’süyle başlayan bölüme dört isim katılmış. Hüseyin Akbaş, coğrafya kader ikilisini sorguluyor. Mehmet Ali Çakır’ın başlığını yazıma da başlık yaptım. Selahattin Öztürk’se ilgiyle okuduğum bir metne imza atmış: Taşra ve edebiyat dergisi ilişkisi. Ali Ayçil, takipçilerini eskiye, bayramlara, oyunlara götürüyor. Bu sayının söyleşisi Mustafa Mete imzalı. Misafir, Merve Sevde Selvi. Betül Yüce, Lübnan izlenimlerini kaleme almış. Üç kitap incelemesine yer veren Çare’de kapanışı bu sayıdaki ikinci çalışmasıyla Selahattin Öztürk yapıyor. Başlık: Kitap Dergi Dünyasından Seçmeler. On bir ismin daha yazılarıyla destek verdiği, ‘her mevsim bi dene çıkar’ılan dergiye, caredergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0 541 878 16 66 no’lu telefondan ulaşılabilir.







