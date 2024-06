Gençliğin zehri kavramlar mı?

Kültür Ajanda, aylık yayımlanan bir dergi. Haber Ajanda’nın kardeşi olan ve Nesrin Dülek Çaylı yönetimindeki dergi Ankara’da hazırlanıyor. Çaylı aynı zamanda Yayınlar Genel Sanat Yönetmeni. On bir yıldır yayımlanan 96 sayfalık dergi, 126. sayıyı geride bıraktı. Balkanlar ve Makedonya’da temsilcilikleri var. Kuşe kâğıda basılan dergi, takipçilerine bir sayfa ayırmış. Yönetmen Çaylı da ‘Editör’ köşesinde bir okuru misafir etmiş. Girişte İkbal Omak imzalı bir çalışma var. Konu yapay zekâ. Orhan Yalçın’ın kapaktan da anonslanan yazısının başlığı, Elbâb Aklın Stratejisi. İlkay Coşkun, her mevsim başka güzellikte gönlümüzü ve gözümüzü şenlendiren çiçeklerden bahsetmiş. Ahsen İlhan’ın sorusuna cevap vermek zor. Soru şöyle: Gençliğin Zehri Teknoloji mi, Kavramlar mı? Mahmut Çelik, ‘eğitim’ üzerine yazmış. Onu Halit Yıldırım takip ediyor. Konu hıdrellez. Necati Çavdar imzalı metin millet kıraathanelerine dikkat çekiyor. Ahmet Berberler çok nazik bir konu olan ‘dilde sadeleştirme’ye değinmiş. Nuran Köse Baydar’ın Kenar Süsü başlıklı yazısı ‘kenar’da kalmamalı. Yaşlanmaktan dem vuranlar Akif Mollaoğlu’nun söylediklerine göz atmalı. Fahri Tuna, Yusuf Ertuğrul Erdem’in Gülebakan isimli kitabının portresini çıkarmış. Kısa kitap tanıtımlarıyla sonlanan dergi. genç yazarlarıyla dikkat çekiyor. Adını zikrettiklerim haricinde on sekiz ismin katkı verdiği ‘hür tefekkürün kalesi’ne, ofarukarli.ajanda@gmail.com e posta adresinden veya 0 312 380 90 92-0 532 059 99 20 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.