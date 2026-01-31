Guardiola'dan Filistin'e destek "Onları yalnız bıraktık"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı yardım etkinliğinde Filistin'e destek verdi. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 30'dan fazla sanatçının destek verdiği' Filistin İçin Harekete Geç' etkinliğine katılan Guardiola, kefiye takarak sahneye çıktı. "İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan 55 yaşındaki Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'Annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. Ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık" ifadelerini kullandı. Üç dakika ayakta alkışlanan, Guardiola, soykırıma karşı daha önce de Filistin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.