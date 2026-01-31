Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Guardiola'dan Filistin'e destek "Onları yalnız bıraktık"

Guardiola'dan Filistin'e destek "Onları yalnız bıraktık"

04:0031/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pep Guardiola
Pep Guardiola

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin için yardım gecesinde Gazze'de yaşananlar için “Büyük bir insanlık trajedisi” dedi. Sözlerine ‘Selamünaleyküm’ diyerek başlayan İspanyol teknik adam, dünyanın bu tablo karşısında sessiz kalmasını eleştirdi: Sanırım onları yalnız bıraktık.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı yardım etkinliğinde Filistin'e destek verdi. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 30'dan fazla sanatçının destek verdiği' Filistin İçin Harekete Geç' etkinliğine katılan Guardiola, kefiye takarak sahneye çıktı. "İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan 55 yaşındaki Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'Annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. Ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık" ifadelerini kullandı. Üç dakika ayakta alkışlanan, Guardiola, soykırıma karşı daha önce de Filistin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.



#Gazze
#Filistin
#Soykırım
#Pep Guardiola
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı