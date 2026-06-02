Hacılar Ravza’ya akın ediyor

2/06/2026
Medine.
Türkiye’den mukaddes topraklara hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke’ye gelen hacı adayları, hac vazifesini tamamlamalarının ardından mübarek topraklardaki ikinci durakları olan Medine’ye gelmeye başladı.

Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Hazreti Muhammed’e (sav) Mekke’den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında manevi ve özel konumda bulunuyor.

MOBİL UYGULAMADAN RANDEVU ALINIYOR

“Allah’ın Resulü’nün nuruyla aydınlanmış şehir” anlamına gelen “Medine-i Münevvere”ye gelen hacılar, otellerine yerleşmelerinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi’ye (Peygamber’in mescidi) giderek önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet’i selamlıyor. Akabinde mobil uygulama üzerinden randevu alıp girebildiği, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in kabriyle minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp dua ediyor. Bu arada hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 18’e yükseldi.



