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Hayat Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan koronavirüse yakalandı
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Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan koronavirüse yakalandı

Hint sinemasının dünyaca ünlü ismi Amitabh Bachchan koronavirüse yakalandı. Bachchan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Amitabh Bachchan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Amitabh Bachchan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’da koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Amitabh Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

  • Bachchan, “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldım. Hastane yönetimi konu ile ilgili bilgilendirildi. Aileme ve çalışanlarıma korona virüs testi yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. Son 10 gün içinde bana yakın olan ve temasta bulunan herkes lütfen test yaptırsın” dedi.

Bachchan, Hint sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor. Ünlü aktör 50 yıllık kariyeri boyunca 180 filmde rol aldı.

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