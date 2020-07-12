Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan koronavirüse yakalandı

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Millet istedi Ayasofya’yı açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da milletin canını ortaya koyarak hakkını aradığını, Ayasofya’nın ibadete açılmasının da benzer bir kararlılık sonucu olduğunu söyledi. Erdoğan, Ayasofya kararı için “Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık” dedi.