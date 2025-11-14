İbi: Uzay Görevi Vizyona Girmek İçin Gün Sayıyor

İbi ve dostlarının uzay maceralarını anlatan TRT ortak yapımı İbi: Uzay Görevi, 28 Kasım’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İyiliğin ve dayanışmanın galaksiler ötesindeki birleştirici gücüne odaklanan film, 7’den 77’ye her yaştan izleyiciyi sinema salonlarına davet ediyor.

2.5D ile hazırlanan ilk film

Türkiye’de ilk kez uygulanan özel bir animasyon tekniği olan 2.5D ile üretilen film, zengin renk paleti, yüksek prodüksiyon kalitesi ve değer temalı anlatımıyla ön plana çıkıyor. Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan film, TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlandı. Filmin yapımcılığını Özgün Karaca ve Özgür Karaca’nın birlikte üstlendiği filmin yönetmen ve senarist koltuğunda ise Sinan Ölmez oturuyor. Filmin eğlenceli müziklerini ise Mehmet Eti hazırladı.

Filmin konusu

Uzayda geçirdikleri bir kaza sonucu bilinmeyen bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşları, iki robot ulus arasında çıkmak üzere olan büyük bir savaşın ortasında kalırlar. Tüm çabalarına rağmen amansız savaşın önüne geçemeyen Baldiyar kahramanlarının önünde tek bir seçenek kalır: Yüzyıllardır kayıp olan “Çok Önemli Parça”yı bulmak!







