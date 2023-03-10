İktidarı destekleyen vatandaşları tehdit eden Yunus Günçe Sözcü TV'de işbaşı yaptı

Seçimlere sayılı günler kala siyaset arenasında tansiyon en üst seviyeye tırmandı. İktidara nefret kusan isimler, sosyal medya hesaplarından açıkça intikam hesapları yapmaya başladı. Yunus Günçe isimli oyuncu, hükümeti destekleyen vatandaşlara sosyal medya hesabından tehdit ve hakaretler yağdırdı. Çektiği videoda “15 Mayıs sonrası kendinize yeni iş arayın” diye seslenen Günçe, bir adım ileri giderek “Hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun” sözleriyle haddini aştı. Günçe’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada kendisine tepkiler çığ gibi büyüdü.