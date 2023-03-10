İktidarı destekleyen vatandaşları tehdit eden Yunus Günçe Sözcü TV'de işbaşı yaptı

'15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz' paylaşımı yapan Yunus Günçe Sözcü TV'de işe başladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı iktidar karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen ıyuncu Yunus Günçe önceki gün skandal bir paylaşım yapmıştı. Bir video çekerek iktidarı destekleyen vatandaşları tehdit eden Günçe şu ifadeleri kullanmıştı:
Sözcü TV'de işe alındı
Skandal görüntülere tepkiler devam ederken iktidarı destekleyen vatandaşları açık açık tehdit eden ve dalga geçen Yunus Günçe'nin Sözcü TV'de işbaşı yaptığı öğrenildi. Yeni işini duyuran Günçe, 'Başlıyoruz' notuyla Sözcü TV'yi etiketledi.