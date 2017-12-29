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KÜLTÜR SANAT

İstanbul Üniversitesi'nin çöpe atılan kitapları koruma altına alındı

28 Şubat döneminde Kemal Alemdaroğlu'nun rektörlük yaptığı İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesine ait olan ve çöpe atılan 4 bin 500 kitap koruma altına alındı. 500'ü Sultan 2. Abdülhamid'e ait olan kitaplar arasında nadir eserler de yer alıyor.

Haber MerkeziAA
Çöpe atılan kitapların bir kısmı sahaflarda satılmıştı.
Çöpe atılan kitapların bir kısmı sahaflarda satılmıştı.

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun rektörlüğü döneminde İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) çöpe atıldıktan sonra 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı tarafından koruma altına alınan 500'ü Sultan 2. Abdülhamid'in özel kütüphanesine ait 4 bin 500 kitap, tasnifi ve kataloglaması yapıldıktan sonra okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunuldu.

Yıldız Saray Kütüphanesi'nin İstanbul Üniversitesi’ne devredilmesi sırasında, Sultan 2. Abdülhamid’in özel kütüphanesindeki kitaplar üniversiteye verildi. 28 Şubat döneminde, üniversitenin seminer kitaplıkları da denilen bölüm kütüphaneleri, tek bir kütüphanede birleştirilme niyetiyle kapatıldı.

Gerek ihmalkarlık gerekse değer verilmemesi nedeniyle atılan kitapların ciddi şekilde kontrolü yapılmadığı için bu kitaplar sahafların, kağıt satıcılarının elinde dolaşmaya başladı ve on binlerce kitap piyasaya düştü.

Nadir eser alımı da yapan ve kişiler aracılığıyla piyasadaki koleksiyon ve kitaplarla ilgili bilgi edinen Atatürk Kitaplığı yetkililerine, söz konusu kitapların bilgisinin verilmesi üzerine, yetkililer konuyla ilgilendi.

Kitapların zayi olmaması için harekete geçildi

Söz konusu eserlerin İÜ ve Darülfünun mühürleri bulunan kitapları olması nedeniyle kütüphane yetkilileri, kitaplarla ilgili bir toplatma kararı olup olmadığını sorgulama ihtiyacı duydu. Üniversitenin toplatma kararı çıkarmadığı öğrenildikten sonra, kitapların zayi olmaması için harekete geçildi.

Uzun zaman piyasada dolaşan, Almanca, Fransızca dil kitaplarının yanı sıra Osmanlıca ve Türkçe eserler ile Alman İmparatoru İkinci Wilhelm’in Sultan Abdülhamid’e hediye ettiği kitapların da arasında bulunduğu 4 bin 500’e yakın kitap, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir şahıstan 2014'te satın alındı. Şu anda, tasnifi ve kataloglaması yapılarak Atatürk Kütüphanesi'ne kazandırılan bu kitaplardan her araştırmacı ve üye yararlanabiliyor.

Nadir eser statüsünde olduğu için maliyeti de yüksek olan bu kitaplar, sahafın eline düştüğü için yok olmaktan ve yurtdışına çıkarılmaktan da kurtuldu.

Kitapların piyasaya nasıl düştüğüne ilişkin bilgi yok

Kitapların piyasaya nasıl düştüğüne ilişkin net bilgi ve bu konuda herhangi bir soruşturma ile hukuki süreç bulunmazken, Kemal Alemdaroğlu’nun da rektör olduğu, 28 Şubat döneminde kamyonlar dolusu kitabın üniversite dışına atıldığı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitapların 4 bin 500'üne ulaşırken, piyasada üniversiteden çıkan başka kitapların da satıldığı biliniyor.

Söz konusu kitapların üniversiteye ait olduğunun herkesçe bilindiği ve kitapların geri alınmasıyla ilgili üniversitenin herhangi bir girişiminin bulunmadığı ifade ediliyor.

Kitapların Yıldız Sarayı'na taşınması konusunda Atatürk Kitaplığı'na henüz bir talep iletilmezken, böyle bir talepte bulunulması halinde kitapların saraya gönderileceği belirtiliyor.

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