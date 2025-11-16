Kahire Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye Rüzgarı

21 Kasım’a kadar sürecek festivalde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TESİYAP işbirliğiyle kurduğu Türkiye standı da var. Festivalin bir önemli özelliği ise Türkiye’nin Oscar adayı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” ve daha pek çok önemli Türk filminin izleniyor olması. Ülkemiz adına bu önemli işlere imza atan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven’e Mısır’daki festivali, Türkiye’nin Oscar adaylığı sürecini ve kendi çalışmalarına dair özel sorularımızı sorduk.

Kahire Film Festivali için geçmişi ve prestiji bakımından Arap ve Afrika dünyasının Oscar’ları diyebilir miyiz?

Diyemeyiz, çünkü Kahire Uluslararası Film Festivali Oscar’dan çok farklı bir sinema etkinliği. OSCAR Amerikan Sinema Endüstrisinin ana akım sinema filmlerine verdiği bir ödül töreni etkinliği. Tek gecelik bir yarışma. Kahire Uluslarası Film Festivali ise dünyada sadece 14 tane olan A Grubu film festivallerinden birisi. Eğer illa ki başka bir etkinliğe benzetilecekse, Kahire’deki etkinliği Cannes , Berlin, Tokyo, Şangay film festivallerine benzetebiliriz. Şunun da özellikle altını çizmek gerekir; Kahire daha çok kendi yerel özelliklerini taşıyan ve kendi bölge sinemasını dünyaya tanıtan çok önemli bir festival. OSCAR Sinema Endüstrisini temsil ederken Kahire ve benzeri festivallerin sinema sanatını temsil ettiğini söyleyebiliriz. .

Oscar adayımız festivalde

Bu yıl adeta festivalde Türkiye rüzgarı esiyor, Nuri Bilge Ceylan’ın Uluslararası kategoride jüri başkanlığını da düşünürsek, bu kadar önemli olay nasıl gelişti?

Biz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak uzun süredir festival yönetimiyle temas halindeyiz. En son mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde bir araya geldik ve Türkiye’nin bu yıl Kahire Film Festivali’nde konuk ülke olması konusunda mutabık kaldık. Bu şu demek; Türk sinemasının çok güzel örneklerini oradaki sinema severlerle buluşturarak Türk sinemasının mercek altına alınmasını sağlamaya çalışacağız. Türkiye konuk ülke olunca festival yönetimi dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilgi Ceylan’a da juri başkanlığını teklif etti. NBC de teklifi kabul etti ve bir anda Türkiye’nin konuk ülke olması çok daha anlamlı bir hale geldi.

Turkish Spotlight bölümünde Türkiye’nin Oscar adayı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” de var. Müthiş ses getiren film müdürlüğünüzce de çok destekledi, film için neler söylersiniz?

Festivalde gösterilecek filmlerden birisi de Türkiye’nin Oscar aday adayı filmi Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri. Filmimiz zaten şu anda OSCAR adaylığı kapsamında tüm dünyada tanıtım sürecinde. Kahire gösterimi de bu tanıtım çalışmalarının bir parçası olacak çünkü Kahire uluslararası bir festival ve dünyanın her yerinden çok önemli sinemaseverler ve sinemanın kanaat önderleri katılıyor. İnşallah önce short liste kalmasını ve daha sonra da ödülü almasını temenni ediyoruz. Short liste yani son 5 aday arasına girmesi bile çok büyük bir başarı olacak bizim için çünkü daha önce bunu başaran bir filmimiz olmadı.

Bir filmi ülkemizden Oscar’a aday çıkarmak için istenen kriterler neler ve süreç nasıl ilerler?

Oscar aday adayı filmimiz bir önceki yıl 1 Ekim ile bir sonraki yıl 30 Eylül tarihleri arasında vizyona giren ve OSCAR aday adaylığı için başvuru yapan filmler arasından seçiliyor. İlgili meslek örgütlerinin temsilcileri, sinema profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan bir kurul tarafından oy çokluğu ile seçiliyor.

Festivalde bir resepsiyon da verilecek ve Türkiye’de bakanlık ölçüsünde davetli ve standımızda olacak. Detaylarını öğrenebilir miyiz?

Bugün Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde; festivalde görev alan jüri üyelerinin, Mısır sinema sektörünün önde gelen sanatçı ve yönetmenlerinin, basın mensuplarının ve Kahire Film Festival Komitesi eski Başkanı Hüseyin Fehmy’nin katılacağı bir resepsiyon tertip ediliyor. Ayrıca uluslararası yarışma bölümüne kabul edilen “Aldığımız Nefes” filminin yönetmeni Şeyhmus Altun, ülkemizin Oscar adayı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filminin yönetmeni Murat Fıratoğlu, “Kanto” filminin yönetmeni Ensar Altay, “Bildiğin Gibi Değil” adlı filmin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu, “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu ile sevilen oyuncularımız Damla Sönmez, Dilan Çiçek Deniz, Hakan Karsak ve Yıldız Kültür de resepsiyona katılım sağlayacak.

Festival’deTürkiye standı kurulacak ve film markete katılım sağlanacak. Türkiye standı ile ülkemiz sinema filmlerinin uluslararası alanda tanıtımının sağlanması, yapım alanında iş birliği imkanlarının araştırılması ve ülkemizce yabancı yapımlara sunulan teşvik ve olanakların tanıtılmasını planlıyoruz.

Dertli bir ülkeyiz

Sinema Genel Müdürü olarak gittiğiniz bu festivalden ülke olarak sektör olarak beklentiniz nedir?

Bizim bütün katıldığımız festivallerden beklentimiz aynı, uluslararası tanıtım ve uluslararası başarı. Sinemamızı dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. 21.yy da sineması güçlü olmayan bir ülkenin gerçekten güçlü bir ülke olduğundan söz edemeyiz. Sinema bir kitle sanatıdır ve dünyadaki en büyük etkileme gücüdür. Son yıllarda Filistinli sinemacıların en zor şartlarda çektikleri filmler Venedik’te, Toronto’da Los Angelos’ta öyle bir ses getirdi ki binlerce politikacının yapamadığını yaptı. Derdi olmayanın filmi de olmaz. Biz dertli bir ülkeyiz. Dertlerimizi anlatmak için sinemaya ihtiyacımız var. Sinemamızı uluslararası zaviyede büyütmek zorundayız. Çabamız bunun için. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaksa sinemamız geride kalamaz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Çabamız bunun için.

Mısır ile ortak yönlerimiz var

Mısır yeni açılan müzesiyle dünyada büyük ses getiriyor. Festivale denk gelmesi açısından çok önemli. Ziyaret edecek misiniz?

Tabi ki ziyaret edeceğiz. Mısır ile ortak bir yönümüz var. Her iki ülkenin de tarihi değerleri gelişmiş Batılı güçler tarafından talan edildi ve ülkelerimizden kaçırıldı. Bugün bu eserler batıdaki müzelerde sergileniyor. Türkiye’de Mısır’da müzeciliğin gelişmesiyle bu eserler gerçek ülkelerine dönmeye başladı. Biz bu deneyime sahibiz. Bir çok eserimizi ülkemize geri getirdik. Mısır’ın da bu konuda çaba harcadığını biliyoruz. Bu açıdan bakınca dünyanın en büyük arkeoloji müzesinin Kahire’de açılmış olması gerçekten çok anlamlı ve heyecan verici. Görmek için sabırsızlanıyorum

Türk dizi sektörünün dünyadaki ışıltısını neden sinema sektöründe göremiyoruz sizce, bunun için projeleriniz var mı?

Türk dizilerinin dünyada çok ilgi görmesinin en büyük nedeni dizilerimizin öncelikle Türkiye’de çok izleniyor olması. Türk insanının beğenisi dünya dizi endüstrisi için çok önemli bir kriter ancak aynı sonuçları sinema sektöründe alamıyoruz. Yani Türk filmlerini Türk seyircisi izlemiyor. Bu nedenle de filmlerimizin satış değeri oluşmuyor. Öncelikle ülkemizdeki sinema salonlarımızın tıklım tıklım dolması lazım. Ülkemizde çok izlenen filmlerin dünya satışları da çok kolaylıkla gerçekleşecektir çünkü biz artık bu ağa sahibiz.

Servis dışıyım

Sizi bulmuşken sormadan olmaz özellikle dizileriniz her zaman çok sevildi. İzleyicilerinizi heyecanlandıracak sürprizleriniz var mı?