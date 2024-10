Kalem ve kitap mücadelemizin iki önemli silahı -2

Bir çocuk ve genç yetişkin kitapları yazarı olarak, Filistin konusunu okurlarımın yaşlarına uygun biçimde ele kitaplar yazdım. Ayrıca, Filistin mücadelesinin farklı yönlerini keşfeden birkaç roman da kaleme aldım. Bunlardan biri olan Against the Tide (Ateşe Karşı), Gazze’nin ilk kadın balıkçısı olan genç bir kızın hikayesinden esinlendi. Bu roman Türkçeye de çevrildi. Ayrıca kitaplarım, gençlerin gerçekleri öğrenmelerine yardımcı olan ek materyal olarak okullarda da okutuluyor. Bugüne kadar Gazze’deki son soykırıma yanıt olarak, çocuklara yönelik Arapça ve İngilizce birçok kitap yazıldı. Bu kitaplar, gençleri Filistin kimliği ve hakları hakkında eğitmeyi amaçlıyor. Ayrıca, birçok sosyal medya bloggerı, genç kitleleri çatışmanın kökleri ve Filistin halkının on yıllardır maruz kaldığı adaletsizlikler hakkında bilgilendirmede önemli bir rol oynuyor.