Kalem ve kitap mücadelemizin iki önemli silahı -3

Filistin’de devam eden soykırımın ilk yılı bitti. Ve kalem, hâlâ en güçlü silahlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Medya karartması, küresel kayıtsızlık ve acılarımızın normalleştirilmesi karşısında; hatırlamak, belgelemek ve direnmek için yazıyoruz. Dünyayı bilgilendirmek de önemli elbette ancak biz bunun için değil; gerçeğimizi korumak, bombalar ve mermilerle şehit düşenlerin seslerini duyurmak için yazıyoruz. Kalemle direnmek, anlatımızın ele geçirilmesine izin vermemek anlamına geliyor. İşgalcilerin hikayelerimizi sömürmesine, onları yok etmesine karşı savaşmak, yıkılan her evi, öldürülen her çocuğu ve topraklarımızdaki her yarayı kelimelerle sarmak, onları ölümsüzleştirmek demek. Kanafani ve Darwish’in yaptığı gibi bu mücadeleyi sürdürmek, yazılan her satırın varlığımızın silinmesine karşı bir savunma hattı olduğunu bilmek sorumluluğumuzdur.