Kazancı Holding kurucusu Ali Metin Kazancı vefat etti

Kazancı Holding kurucusu Ali Metin Kazancı vefat etti

04:005/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Kazancı Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı vefat etti.

Holding'den yapılan açıklamada, Kazancı'nın holdingin bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Türkiye'de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı, yaşamı ve duruşu ile iş dünyasına iz bırakan, öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur. Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla, yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Kazancı Ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."



