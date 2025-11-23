Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kış hastalıklarına bir kase şifalı çorba

Kış hastalıklarına bir kase şifalı çorba

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0023/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Mevsimsel hastalıkların daha sık görülmeye başlığı bu dönemlerde sıcak ve besleyici bir kase çorba adeta şifa kaynağı oluyor.

Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Berna Arslan, çorbanın özellikle sıvı kaybının arttığı durumlarda önemli bir destek sunduğunu belirterek, “Özellikle ateş ve terleme nedeniyle sıvı kaybının arttığı durumlarda çorbalar, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı ile tuz ve minerallerden oluşan elektrolitleri geri kazanmaya yardımcı olur” dedi.

ECZA DOLABI GİBİ OLMALI

Bağışıklığı destekleyen bir içeriğe sahip çorbaların önemine dikkat çeken Arslan, “Hastalık döneminde ve korunma amaçlı hazırlanan çorbaların içeriğinin, bir ecza dolabı gibi olması gerekiyor” dedi. Kemik veya et suyuyla hazırlanan çorbaların içerdikleri kolajen ve mineraller sayesinde bağırsak sağlığını, dolayısıyla bağışıklığı desteklediğini belirtti. “Çok yağlı, kaymaklı çorbalar mideyi zorlayabilir ve sindirimi yavaşlatabilir” diyerek uyaran Arslan, zencefil, zerdeçal, karabiber ve taze otların antioksidan desteği verdiğini belirtti. Arslan, sarımsak ve soğanla hazırlanan çorbaların doğal antiviral özellikleri olduğuna da dikkat çekti.



#Sağlık
#Aktüel
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi