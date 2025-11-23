Kış hastalıklarına bir kase şifalı çorba

Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Berna Arslan, çorbanın özellikle sıvı kaybının arttığı durumlarda önemli bir destek sunduğunu belirterek, “Özellikle ateş ve terleme nedeniyle sıvı kaybının arttığı durumlarda çorbalar, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı ile tuz ve minerallerden oluşan elektrolitleri geri kazanmaya yardımcı olur” dedi.

Bağışıklığı destekleyen bir içeriğe sahip çorbaların önemine dikkat çeken Arslan, “Hastalık döneminde ve korunma amaçlı hazırlanan çorbaların içeriğinin, bir ecza dolabı gibi olması gerekiyor” dedi. Kemik veya et suyuyla hazırlanan çorbaların içerdikleri kolajen ve mineraller sayesinde bağırsak sağlığını, dolayısıyla bağışıklığı desteklediğini belirtti. “Çok yağlı, kaymaklı çorbalar mideyi zorlayabilir ve sindirimi yavaşlatabilir” diyerek uyaran Arslan, zencefil, zerdeçal, karabiber ve taze otların antioksidan desteği verdiğini belirtti. Arslan, sarımsak ve soğanla hazırlanan çorbaların doğal antiviral özellikleri olduğuna da dikkat çekti.