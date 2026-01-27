Kolon kanserine karşı Çinlilerin süper besini: Kaynatılarak yiyince doğal vitamin hapına dönüşüyor

Dünya genelinde sağlıklı beslenme üzerine araştırmalar devam ediyor. Son günlerde "süper besin" olarak adlandırılan Asya mutfağının gözdesi bambu filizlerinin sağlığa olan faydaları konuşuluyor.

Asya mutfağında yer alan yemeklerde sıklıkla kullanılan bambu filizleri bilim dünyasının da dikkatini çekmiş durumda. Ancak bambu filizlerinden maksimum fayda sağlamak için doğru hazırlamak en önemli kurallardan biri.

YENİ SÜPER BESİN

Sağlıklı bir ömür sürmek ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırmak için günlük beslenme planına besin değeri yüksek gıdaların eklenmesi gerekiyor. Besleyici ve vitamin kaynağı gıdaların tüketiminin düzenli olması bağırsak sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda olumlu etkiler yaratıyor.

Son günlerde faydalarıyla ön plana çıkan bambu filizleri de sağlık sistemi üzerinde önemli etkilere sahip. Gevrek yapısı ve hafif topraksı yapısı bulunan bambu filizleri bilim dünyasının da ilgisini çekiyor.

Sciencedirect'de yayımlanan bir çalışmada, 4 bin 934 katılımcıyı kapsayan araştırmalar incelenerek bambu filizlerinin besin değeri ve sağlık faydaları değerlendirildi.

KAN ŞEKERİ, KOLESTEROL, KALP-DAMAR SAĞLIĞI

Bambu filizlerinin, diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine ve “kötü” kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün azaltılmasına katkı sağladığı iddia ediliyor. Bu etkilerin kalp ve damar sağlığını destekleyebileceği de yapılan araştırmada belirtiliyor.

Ayrıca bambu filizlerinin iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu da söyleniyor. Hücre hasarına karşı etkili olarak yaşlanma karşıtı özellik de gösteriyor.

LİFLİ YAPISIYLA BAĞIRSAK DOSTU

Bambu filizleri; lif, amino asitler, potasyum, bakır ile B6 ve E vitaminleri açısından zengin. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyen bu sebze, kolon kanseri ve kalp hastalıklara karşı koruma sağlamasının yanı sıra uzun süre tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olabiliyor.

MUTLAKA KAYNATILARAK TÜKETİLMELİ

Bambu filizleri çiğ tüketildiğinde, siyanür salınımına yol açabilen siyanogenik glikozitler yani çeşitli bitkilerde bulunan doğal bitki toksinleri içeriyor. Bu nedenle filizlerin tüketilmeden önce mutlaka kaynatılması ve doğru şekilde hazırlanması gerekiyor. Genellikle pişirme veya turşu aşamasından önce filizlerin sert ve odunsu dış kısımlarının soyulduğu belirtiliyor. Ancak bu faydalarının yanı sıra bambu filizlerinin tüketimi konusunda daha çok araştırmaya gerek duyuluyor.

BAMBU FİLİZİ NEDİR?

Bambunun yenilebilir türü olan bambu filizleri, çok sayıda Asya yemeğinde kullanılır. Asya yemeklerinde sıklıkla kullanılan bu sebze, çeşitli işlenmiş şekilde satılarak sofrada yer alır. Taze, kurutulmuş ve konserve türleri piyasada bulunur.

BAMBU FİLİZLERİ NEREDE YETİŞİR?

Bambu bitkisi dünyanın en hızlı büyüyen bitkilerin biri. Genellikle en fazla Çin'de yetişir. Yaygın olarak Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da da bambu yetişir.

Bambu dünya çapında 40 milyondan fazla hektarlık orman alanını kapsar ve bu alanının sadece yüzde 60’ının Çin, Hindistan ve Brezilya’da olduğu biliniyor.

BAMBU FİLİZLERİ TÜRKİYE'DE VAR MI, NEREDE BULUNUR?

Bambu bitkisi sıcak ve bol yağış alan iklimleri tercih ettiği için Türkiye’de yetiştiriciliği sınırlı bölgelerde yapılıyor. Özellikle Sakarya çevresinde bambu yetiştirildiği bilinirken, ülkemizde tüketilen bambu filizlerinin büyük bir bölümü ithal ediliyor. İklim koşulları nedeniyle bambu, Türkiye’de belirli alanlarda yetişebilse de en verimli üretim hâlâ Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde gerçekleştiriliyor.