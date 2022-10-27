Hayat Korkut Ata seneye Şuşada
KÜLTÜR SANAT

Korkut Ata seneye Şuşa’da

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" 1-5 Kasım tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşecek. Festivalin üçüncüsünün ise Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde yapılması planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Korkut Ata seneye Şuşa’da
​Korkut Ata seneye Şuşa’da.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" 1-5 Kasım tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşun destekleriyle organize edilen festival, Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından çok sayıda profesyonel sinemacı ve kültür insanını bir araya getirecek. Azerbaycan’dan 22, Özbekistan’dan 43, Kırgızistan’dan 23, Kazakistan’dan 21, Türkmenistan’dan 5, özerk cumhuriyetlerden ise 17 sinema profesyoneli programlarda yer alacak. Türkiye sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularından oluşan yaklaşık 200 isim de festivale katılacak. Festivalin üçüncüsünün ise Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde yapılması planlanıyor.

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