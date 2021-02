Koronavirüsü zor atlattı: 'Nefes alamıyorum' diye çığlık atıyordum, parmağımı kaldırsam on ton yük taşımışım gibi ağır geliyordu​ Koronavirüsü zor atlattı: 'Nefes alamıyorum' diye çığlık atıyordum, parmağımı kaldırsam on ton yük taşımışım gibi ağır geliyordu Yakalandığı Kovid-19'u zorlu bir sürecin ardından yenen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: Ambulans çağırdık fakat evden ambulansa dahi gidemedim. Bir şekilde beni sedyeyle ambulansa götürüp acil servise yetiştirdiler. 'Nefes alamıyorum' diye çığlık atıyordum. Oksijen tüpüne bağladıklarında rahat nefes almaya başladım. Hareket etmemek için yemek yemekten dahi çekiniyordum neredeyse. Parmağımı kaldırsam, on ton yük taşımışım gibi ağır geliyordu.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 11:34 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 11:49 AA