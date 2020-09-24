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Kuşburnu faydaları neler? Kuşburnu nelere iyi gelir?

Kuşburnu faydaları: Kuşburnu nelere iyi gelir?

Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemi için birebir şifa deposu olan kuşburnu, çok eski dönemlerden beri kullanılan bir bitki. Çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılan kuşburnunun yemişleri ise bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Bir dönemde eski başbakanlardan Tansu Çiller ile birlikte anılan kuşburnu, limondan 60 kat daha fazla C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Peki böylesine iddialı bir bitki olan kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Kuşburnu
Fotoğraf: Arşiv / Kuşburnu

Eski zamanlardan beri kullanılan ve tam bir şifa deposu olan kuşburnu bitkisi, yüksek oranda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini destekler. Kış aylarında gribe ve soğuk algınlığına karşı kullanılan kuşburnunun, limondan 60 kat daha fazla C vitamini içerdiği biliniyor. Bir kasa portakala eşdeğer de vitamin var.

Dağlardan gelen lezzet: Kuşburnu
HAYAT
Dağlardan gelen lezzet: Kuşburnu

Özellikle çayı ile popüler hale gelen kuşburnu, tarih boyunca aktarların şifa için yaygın kullandığı bir bitki. Peki böylesine iddialı bir bitki olan kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu nelere iyi gelir? Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kuşburnu C vitamini zengini
SAĞLIK
Kuşburnu C vitamini zengini

Kuşburnu faydaları neler?

Yüksek antioksidan özelliği ile dikkat çeken kuşburnunun faydaları oldukça fazla. Kuşburnu kullanılarak hazırlanan kuşburnu çayı da genel sağlık durumunun korunmasına yardımcı olur. Kuşburnunun faydalarını sıralamak gerekirse de şunlara söylemek mümkün:

Kuşburnu kireçlenmeyi de önlüyor
HAYAT
Kuşburnu kireçlenmeyi de önlüyor
  • - Cilt sağlığına iyi gelir,
  • - Bağışıklık sistemini güçlendirir,
  • - Akne ve egzama tedavisi için etkilidir,
  • - Yaşlanmayı geciktirir,
  • - Kireçlenmeyi önler,
  • - Mide sorunlarına iyi gelir,
  • - Ağrı kesici özelliği bulunur,
  • - Kanser, rahim hastalıkları ve menopoz dönemlerinde kanı temizler,
  • - Tansiyonu düzenler. Bunun dışında diyabetli hastaların kan şekerini düzene sokar,
  • - İştahı açar,
  • - Kilo kontrolümü sağlar,
  • - Beyin fonksiyonlarını güçlendirir,
  • - Stresin azaltılmasında etkili.

Kuşburnu içerek zinde kalıyorum
GÜNDEM
Kuşburnu içerek zinde kalıyorum

Kuşburnu nelere iyi gelir?

Polifenol, magnezyum, demir, likopen, A, B, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan ve C vitamini eksikliğinden kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere, mide spazmları, mide ülserinin önlenmesi, bağırsak ve mide rahatsızlıkları için yaygın olarak kullanılan kuşburnunun çayı da ishal, kabızlık, safra kesesi ve taşları, üriner sistem ve böbrek rahatsızlıkları, gut, kilo verme ve göğüs hastalıkları için kullanılmakta.

Kuşburnu suyu fabrikası 8 yıl sonra üretime başladı
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Kuşburnu suyu fabrikası 8 yıl sonra üretime başladı
Gümüşhane'de 1974'te kurulan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle 2011 yılında kapanmak zorunda kalan kuşburnu suyu üretiminin yapıldığı fabrika, 8 yıl aradan sonra belediyenin girişimleriyle yeniden üretime geçti.
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