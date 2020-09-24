Kuşburnu faydaları: Kuşburnu nelere iyi gelir?

Eski zamanlardan beri kullanılan ve tam bir şifa deposu olan kuşburnu bitkisi, yüksek oranda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini destekler. Kış aylarında gribe ve soğuk algınlığına karşı kullanılan kuşburnunun, limondan 60 kat daha fazla C vitamini içerdiği biliniyor. Bir kasa portakala eşdeğer de vitamin var.

HAYAT Dağlardan gelen lezzet: Kuşburnu

Özellikle çayı ile popüler hale gelen kuşburnu, tarih boyunca aktarların şifa için yaygın kullandığı bir bitki. Peki böylesine iddialı bir bitki olan kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu nelere iyi gelir? Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

SAĞLIK Kuşburnu C vitamini zengini

Kuşburnu faydaları neler?

Yüksek antioksidan özelliği ile dikkat çeken kuşburnunun faydaları oldukça fazla. Kuşburnu kullanılarak hazırlanan kuşburnu çayı da genel sağlık durumunun korunmasına yardımcı olur. Kuşburnunun faydalarını sıralamak gerekirse de şunlara söylemek mümkün:

HAYAT Kuşburnu kireçlenmeyi de önlüyor

- Cilt sağlığına iyi gelir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Akne ve egzama tedavisi için etkilidir,

- Yaşlanmayı geciktirir,

- Kireçlenmeyi önler,

- Mide sorunlarına iyi gelir,

- Ağrı kesici özelliği bulunur,

- Kanser, rahim hastalıkları ve menopoz dönemlerinde kanı temizler,

- Tansiyonu düzenler. Bunun dışında diyabetli hastaların kan şekerini düzene sokar,

- İştahı açar,

- Kilo kontrolümü sağlar,

- Beyin fonksiyonlarını güçlendirir,

- Stresin azaltılmasında etkili.

GÜNDEM Kuşburnu içerek zinde kalıyorum

Kuşburnu nelere iyi gelir?

Polifenol, magnezyum, demir, likopen, A, B, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan ve C vitamini eksikliğinden kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere, mide spazmları, mide ülserinin önlenmesi, bağırsak ve mide rahatsızlıkları için yaygın olarak kullanılan kuşburnunun çayı da ishal, kabızlık, safra kesesi ve taşları, üriner sistem ve böbrek rahatsızlıkları, gut, kilo verme ve göğüs hastalıkları için kullanılmakta.