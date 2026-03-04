Mehmed: Fetihler Sultanı’nda beklenmedik veda: Ünlü oyuncu kadrodan çıkıyor

TRT ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde bir ayrılık yaşanıyor. Üçüncü sezonuyla salı akşamları ekrana gelen yapımda kadrodan bir isim daha ayrılıyor. İşte detaylar...
Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı, bu sezon da yayın hayatını sürdürüyor.
Tarihi atmosferi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide zaman zaman karakter değişimleri yaşanıyor. Deniz Hamzaoğlu ekibe 64. bölümde dahil olmuştu. Yeniçeri Ağa Kasap Hüseyin rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hamzaoğlu sahnelerini tamamlayarak projeden ayrıldı. Dizi salı akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümde karakterin ayrılış sahnesi ekrana geldi.
Ünlü oyuncu en son TRT Tabii’nin “Onbeşliler” dizisinde yer almıştı.