Murat Ülker yeni trendi açıkladı: 'Çiğ çikolata' yemek güvenli mi?

Çiğ çikolata, kavrulmamış kakao çekirdeklerinin doğal aroma bileşenleri

ni koruması sayesinde, geleneksel çikolataya kıyasla daha zengin bir tat profili sunar. Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayımlanan araştırma, çiğ çikolatanın meyvemsi ve çiçeksi aroma bileşenlerini daha iyi koruduğunu ve bu sayede daha zengin bir tat profili sunduğunu göstermektedir.