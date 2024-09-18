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Hayat

Murat Ülker yeni trendi açıkladı: 'Çiğ çikolata' yemek güvenli mi?

Bilimsel araştırmalara göre, çikolata yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda duygusal bir bağ kurmamıza yardımcı olan bir tutku sayılıyor. Peki, geleneksel çikolata üretimi kakaonun doğallığını ve lezzet potansiyelini tam olarak yansıtabiliyor mu? Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni trendi açıkladı... Çiğ Kakao: Sağlık ve lezzeti bir arada barındıran yeni trend! Murat Ülker, kişisel internet sitesinde çiğ çikolatanın faydalarını tek tek anlattı.

Pınar Görgü
17:34 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde yayımladığı yeni yazısında; çiğ çikolata yemenin vücudumuza olan etkisini ele aldı.


Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Malum çikolata temel işimiz. Modern dünyada sağlık faydası ve lezzeti bir arada sunan yiyecekler, tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor ve giderek daha fazla önem kazanıyor.


Aman yanlış anlaşılmasın, sağlıklı besin diye kategorize doğru olmaz, zira bünyeye göre değişir. Yani sağlıklı/sağlıksız gıda değil, sizin bünyenizi daha sağlıklı kılacak, bünyeye uygun beslenme vardır!

Çikolata, yüzyıllardır insanlar için hem bir tutku hem de bir ödül olmuştur. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, “Geleneksel çikolata üretimi kakaonun doğallığını ve lezzet potansiyelini tam olarak yansıtabiliyor mu?” sorusunu gündeme getiriyor. İşte tam bu noktada çiğ kakao, minimal işlenmiş formu sayesinde tüketiciler için hem lezzet hem de sağlık açısından önemli avantajlar, sektörde faaliyet gösteren şirket için ise üzerinde çalışılması gereken fırsatlar sunuyor. Çiğ kakao, sadece lezzetli bir tatlı alternatifi değil, aynı zamanda bünyemize sayısız fayda sunan bir gıda olarak dikkat çekiyor.


Çiğ Çikolatanın Eşsiz Lezzet Profili ve Aroma Zenginliği

Çiğ çikolata, kavrulmamış kakao çekirdeklerinin doğal aroma bileşenleri
ni koruması sayesinde, geleneksel çikolataya kıyasla daha zengin bir tat profili sunar. Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayımlanan araştırma, çiğ çikolatanın meyvemsi ve çiçeksi aroma bileşenlerini daha iyi koruduğunu ve bu sayede daha zengin bir tat profili sunduğunu göstermektedir.
Kavrulmuş çikolatalar daha belirgin fındık ve karamel tatları sunarken, çiğ çikolata daha nazik ve özgün tatları barındırır. Bu, çikolata severler için yepyeni bir tat deneyimi sunuyor.

Sadece Tadım Testi Değil, Detaylı Bir Lezzet Araştırması

Minimal İşlenmiş (Kavrulmamış) ve Geleneksel Olarak Kavrulmuş Bitter Çikolataların Önemli Aroma Bileşenlerinin ve Duyusal Profillerinin Belirlenmesi (Identification of Important Aroma Components and Sensory Profiles of Minimally Processed (Unroasted) and Conventionally Roasted Dark Chocolates) isimli makale, çiğ ve kavrulmuş çikolataların aroma profillerini karşılaştırmak amacıyla çeşitli analitik teknikler kullanmış.


İşte bu süreçte kullanılan başlıca yöntemler ve teknikler:

Gaz Kromatografi-Olfaktometri (GC-O): GC-O, aroma bileşenlerinin tanımlanmasında kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, uçucu bileşiklerin gaz kromatografi ile ayrıştırılmasını ve bir panelist tarafından kokularının değerlendirilmesini içerir. Böylece hangi bileşiklerin önemli koku bileşenleri olduğu belirlenir.


  1. Aroma Ekstraksiyon Seyreltme Analizi (AEDA): AEDA, aroma bileşiklerinin koku aktivitesini değerlendirmek için kullanılır.
  2. Stabil İzotop Seyreltme Analizi (SIDA): SIDA, uçucu bileşenlerin kesin miktarlarının ölçülmesinde kullanılır.
  3. Koku Aktivite Değerleri (OAV): OAV, her bir bileşenin koku önemini belirlemek için kullanılır.
  4. Duyusal Değerlendirme: Eğitimli panelistlerin katılımı ile gerçekleştirilen duyusal analizler, çikolataların aroma, tat ve tekstür özelliklerini değerlendirmek için kullanılır.

Bu tekniklerin kombinasyonu, çiğ ve kavrulmuş çikolataların aroma profillerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamış. Araştırmacılar, çiğ çikolatanın daha yüksek koku aktivite değerlerine sahip olmasını, kavrulma işlemi sırasında kaybolan meyvemsi ve çiçeksi aroma bileşiklerinin korunmasına bağlıyor. Çalışma, bu aroma bileşenlerinin korunmasının çikolatanın tat profiline katkı sağladığını göstermektedir.


Çiğ Kakaonun Sağlık Üzerindeki Faydaları

Çiğ kakao, flavonoidler açısından oldukça zengindir.
Flavonoidler, güçlü antioksidanlar olarak bilinir ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Harvard Tıp ile bağlantılı Brigham Hastanesi doktorları tarafından yürütülen araştırmalara göre, çiğ kakaoda bulunan flavonoidler, kalp sağlığını destekler, kan dolaşımını iyileştirir ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Ayrıca, flavonollerin demans gibi nörolojik hastalıkları önlemede potansiyel bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Çiğ kakao, kavrulmuşundan daha fazla içerdiği yüksek flavonol miktarı sayesinde, geleneksel çikolatalara göre dört kat daha fazla antioksidan koruma sunar. Ama çiğ kakaonun da sterilize edilmesi gerekir. Bilhassa tropik bakteri yükünden kurtulmak lazımdır.

Magnezyum ve Diğer Mineral Zenginliği

Çiğ kakao, magnezyum açısından zengin bir besindir.
Magnezyum, enerji üretiminden kas ve sinir fonksiyonlarına kadar birçok vücut işlevinde önemli rol oynar. Stresle başa çıkmada etkili olan bu mineral, aynı zamanda kemik sağlığını destekler ve vücut ısısını düzenler. Çiğ kakaonun iki yemek kaşığı kadar miktarı, günlük magnezyum ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir. Ayrıca, çiğ kakao demir ve kalsiyum gibi diğer önemli mineralleri de içerir, bu da onu sağlıklı bir besin kaynağı yapar.

Mutluluğun Sırrı: Çiğ Kakao

Çiğ kakao, feniletilamin adı verilen bir bileşen içerir.
Bu bileşen, vücutta endorfin ve serotonin seviyelerini artırarak doğal bir mutluluk hissi sağlar. Özellikle stresli zamanlarda veya duygusal dalgalanmalar yaşandığında, çiğ kakao tüketimi bu etkileri dengelemeye yardımcı olabilir. Feniletilaminin aynı zamanda odaklanma ve uyanıklığı artırdığı da bilinmektedir, bu da çiğ kakaoyu sadece bir lezzet değil, aynı zamanda zihin sağlığı için de değerli kılar.

Çiğ Kakao Türleri ve Tüketim Şekilleri Çiğ kakao, farklı türlerde ve formlarda tüketilebilir. Kakao parçacıkları, kakao tozu veya çiğ çikolata olarak bulmak mümkündür. Paket üzerinde belirtilen kakao oranları genellikle kakao tozu ve kakao yağının toplamını gösterir, ancak esas fayda kakao tozundadır. Çiğ kakaonun sağladığı flavonollerden tam anlamıyla yararlanmak için organik ve minimal işlenmiş olanlarını tercih etmek önemlidir.


Özetle çiğ kakao, lezzet ve sağlık arasında iyi bir denge kurarak modern yaşam tarzına uyum sağlıyor ve modern tüketicinin beklentilerini karşılıyor. Gıda sektöründe çiğ kakao gibi yenilikler tüketici talebi olursa yer bulur. Gerekirse biz de bu ihtiyacı karşılayan en iyisi oluruz hiç şüpheniz olmasın. Ama tabii ki bu saydıklarımın hepsi çikolatada da var, ama çeşidine göre değişen miktarlarda!

#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#sağlık
#beslenme
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