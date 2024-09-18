Murat Ülker yeni trendi açıkladı: 'Çiğ çikolata' yemek güvenli mi?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde yayımladığı yeni yazısında; çiğ çikolata yemenin vücudumuza olan etkisini ele aldı.
Malum çikolata temel işimiz. Modern dünyada sağlık faydası ve lezzeti bir arada sunan yiyecekler, tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor ve giderek daha fazla önem kazanıyor.
Aman yanlış anlaşılmasın, sağlıklı besin diye kategorize doğru olmaz, zira bünyeye göre değişir. Yani sağlıklı/sağlıksız gıda değil, sizin bünyenizi daha sağlıklı kılacak, bünyeye uygun beslenme vardır!
Çikolata, yüzyıllardır insanlar için hem bir tutku hem de bir ödül olmuştur. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, “Geleneksel çikolata üretimi kakaonun doğallığını ve lezzet potansiyelini tam olarak yansıtabiliyor mu?” sorusunu gündeme getiriyor. İşte tam bu noktada çiğ kakao, minimal işlenmiş formu sayesinde tüketiciler için hem lezzet hem de sağlık açısından önemli avantajlar, sektörde faaliyet gösteren şirket için ise üzerinde çalışılması gereken fırsatlar sunuyor. Çiğ kakao, sadece lezzetli bir tatlı alternatifi değil, aynı zamanda bünyemize sayısız fayda sunan bir gıda olarak dikkat çekiyor.
Çiğ Çikolatanın Eşsiz Lezzet Profili ve Aroma Zenginliği
Sadece Tadım Testi Değil, Detaylı Bir Lezzet Araştırması
Minimal İşlenmiş (Kavrulmamış) ve Geleneksel Olarak Kavrulmuş Bitter Çikolataların Önemli Aroma Bileşenlerinin ve Duyusal Profillerinin Belirlenmesi (Identification of Important Aroma Components and Sensory Profiles of Minimally Processed (Unroasted) and Conventionally Roasted Dark Chocolates) isimli makale, çiğ ve kavrulmuş çikolataların aroma profillerini karşılaştırmak amacıyla çeşitli analitik teknikler kullanmış.
Gaz Kromatografi-Olfaktometri (GC-O): GC-O, aroma bileşenlerinin tanımlanmasında kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, uçucu bileşiklerin gaz kromatografi ile ayrıştırılmasını ve bir panelist tarafından kokularının değerlendirilmesini içerir. Böylece hangi bileşiklerin önemli koku bileşenleri olduğu belirlenir.
- Aroma Ekstraksiyon Seyreltme Analizi (AEDA): AEDA, aroma bileşiklerinin koku aktivitesini değerlendirmek için kullanılır.
- Stabil İzotop Seyreltme Analizi (SIDA): SIDA, uçucu bileşenlerin kesin miktarlarının ölçülmesinde kullanılır.
- Koku Aktivite Değerleri (OAV): OAV, her bir bileşenin koku önemini belirlemek için kullanılır.
- Duyusal Değerlendirme: Eğitimli panelistlerin katılımı ile gerçekleştirilen duyusal analizler, çikolataların aroma, tat ve tekstür özelliklerini değerlendirmek için kullanılır.
Bu tekniklerin kombinasyonu, çiğ ve kavrulmuş çikolataların aroma profillerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamış. Araştırmacılar, çiğ çikolatanın daha yüksek koku aktivite değerlerine sahip olmasını, kavrulma işlemi sırasında kaybolan meyvemsi ve çiçeksi aroma bileşiklerinin korunmasına bağlıyor. Çalışma, bu aroma bileşenlerinin korunmasının çikolatanın tat profiline katkı sağladığını göstermektedir.
Çiğ Kakaonun Sağlık Üzerindeki Faydaları
Magnezyum ve Diğer Mineral Zenginliği
Mutluluğun Sırrı: Çiğ Kakao
Çiğ Kakao Türleri ve Tüketim Şekilleri Çiğ kakao, farklı türlerde ve formlarda tüketilebilir. Kakao parçacıkları, kakao tozu veya çiğ çikolata olarak bulmak mümkündür. Paket üzerinde belirtilen kakao oranları genellikle kakao tozu ve kakao yağının toplamını gösterir, ancak esas fayda kakao tozundadır. Çiğ kakaonun sağladığı flavonollerden tam anlamıyla yararlanmak için organik ve minimal işlenmiş olanlarını tercih etmek önemlidir.
Özetle çiğ kakao, lezzet ve sağlık arasında iyi bir denge kurarak modern yaşam tarzına uyum sağlıyor ve modern tüketicinin beklentilerini karşılıyor. Gıda sektöründe çiğ kakao gibi yenilikler tüketici talebi olursa yer bulur. Gerekirse biz de bu ihtiyacı karşılayan en iyisi oluruz hiç şüpheniz olmasın. Ama tabii ki bu saydıklarımın hepsi çikolatada da var, ama çeşidine göre değişen miktarlarda!