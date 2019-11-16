Hayat Osmanlı sinemasıyla eski İstanbul turu
KÜLTÜR SANAT

Osmanlı sinemasıyla eski İstanbul turu

Bu yıl 6.’sı düzenlenen İstanbul Sessiz Sinema Günleri’nin programı belli oldu. 4 Aralık’ta başlayacak festivalin “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” bölümünde arşivlerden ilk kez çıkan İstanbul filmleri yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerika’daki Devlet Kütüphanesi’nden edinilen 1915 tarihli “Boğaz Turu” filmi, bir asır önceki boğaz turundan görüntüler sunuyor.
Amerika’daki Devlet Kütüphanesi’nden edinilen 1915 tarihli “Boğaz Turu” filmi, bir asır önceki boğaz turundan görüntüler sunuyor.

Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivali olarak altıncı yılında 4 – 8 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor. Festivalde, geleneğe dönüşen Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler bölümünde bu kez filmlerin dünya prömiyeri yapılacak.

İZLEMEYE DEĞER

Festivalin ilk yılından itibaren özenle hazırlanan ve dünyanın farklı arşivlerinden derlenen “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” bölümü ilgi çeken uzun ve kısa metraj filmlerden oluşuyor.

Programda Amerika’daki Library of Congress arşivinde bulunan eski İstanbul görüntüleri dünyada ilk kez seyirciyle buluşacak. Boğaz Turu (Trip on the Bosphorus, 1915?) bundan bir asır önce yapılmış bir Boğaz turunu görüntülüyor. Yine aynı arşivden keşfedilen bir başka film ise Robert Koleji, yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün 1921’deki görüntülerini içeriyor. Bu seneki festival konuğu olan kurumlardan Ulusal Macar Arşivi’nden gelen 1926 tarihli bir haber görüntüsünde ise 1924’den itibaren Budapeşte Büyükelçiliği görevini yerine getiren Hüsrev Gerede görünüyor. Diğer kısa haber filminde ise Gül Baba Türbesi gösteriliyor. Bu bölümde yer alan uzun metraj Macar filmi Denizcinin Hazinesi (Az Aranyember, 1918) Tuna Nehri’ndeki bir gemide çalışan yetenekli ve cesur denizci Timar’ın öyküsünü anlatıyor. Denizci Timar, Osmanlı Paşası Ali Çorbacı’nın hazinesini türlü oyunlarla ele geçirmekle kalmaz, onun güzeller güzeli kızı Timea ile de evlenir. Bu filmlere, 2018 yılında Berlinale’de 40. sanat yılını kutlayan çok yönlü müzisyen Günter Buchwald eşlik ediyor.

MUHSİN ERTUĞRUL’UN TAMİLLA’SI İLK KEZ

  • Ayrıca bu bölümde, Türkiye’nin tiyatro ve sinema alanındaki öncüsü Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı filmi “Tamilla” ilk kez İstanbullu seyirciyle buluşuyor. Film o dönemde Fransız sömürgesi olan Cezayir’de ailesi tarafından başlık parası karşılığı küçük yaşta evlendirilen bir Berberi kadının hikâyesini konu alıyor. Ayşe Tütüncü bu filme özel hazırladığı müziği ve klarnette Miray Eslek ile filme eşlik ediyor. Film gösterimleri Akbank Sanat Merkezi, Institut français, Kadıköy Sineması ve Bina’da yapılacak.

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