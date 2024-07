Özel Ödülün sahibi Mustafa Hassona: Gazze Mesajım dünyaya ulaştı

“Gazze Özel Ödülü”nün sahibi, Gazzeli foto muhabiri Mustafa Hassona, İsrail katliamını fotoğraflarıyla dünyaya duyurmaya çalıştığını ifade etti. Hassona, ödül alan fotoğrafını 22 Ekim’de Gazze’nin Deir al-Balah şehrinde bulunan Mescid-i Aksa Hastanesi'nde çektiğini söyleyerek şunları dile getirdi: “İşgalci İsrail’in sivillere karşı işlediği acımasız saldırılar fotoğraf çekimlerimi çok zorlaştırıyordu. Her yer yıkıldı, birçok ölü bedene şahit olduk. Her şeye rağmen oradaki insanlık dramını dünyaya duyurmamız gerekiyordu. Yaşanan her hikayeyi insanlara aktarıyorduk. Fotoğraflarımla vermek istediğim mesaj, böylelikle herkese ulaştı. Başta Mustafa Cambaz olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitleri, vatanı için canını verdi ve bu milletin kahramanı oldu. Filistin’de de masum insanlar bedel ödeyerek özgürlükleri için mücadele ediyor, onlar da birer kahraman. Gazze’de yaşanan katliamın bir an önce durmasını ve dünyanın bu konuda daha çok ses çıkarmasını diliyorum.”