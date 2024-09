Özgür değil sorumluluk bilinci olmayan çocuk yetiştiriyoruz

Geniş ailede büyümenin avantajları, dezavantajları var. Nasıl bir geniş aile olduğuna göre değişiyor. Geniş aile var; çocukla çok ilgileniyorlar, çocuğu çok seviyorlar, dede parka götürüyor, anneanne onun için yemek yapıyor vs. Geniş aile var; dediğiniz gibi çocuğun da elinde telefon var. Anneannenin, dedenin elinde de telefon var. Burada önemli olan etkileşim. İster geniş aile olsun ister çekirdek aile olsun, çocuğa ne kadar vakit ayırıyoruz, onunla ne kadar etkileşim kuruyoruz önemli. Özellikle ortaokuldan sonra çocuk teknolojiden kopamıyor. Onun teknoloji hayatına dahil olup izlediklerini, oynadıklarını sohbete dönüştürmek çok önemli. Ancak anneanneli, babaanneli, dedeli hayatlar da çok kıymetli. Anneanneyle, dedeyle büyüyen çocukların daha merhametli olduklarına yönelik çalışmalar var. Onlardan gelenekleri, görenekleri, bizim öğretmediğimiz değerleri öğreniyorlar. Bunun kültürel aktarım açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bazen de çocuğa çikolata veriyorlar, zararlı şeyler izlettiriyor vs. diye yakınıyor anne-babalar ama bunlar küçük şeyler. Dedeyle geçirilen o kaçamak zamanların çok güzel anısı kalıyor çocukta. Çocuk akşam eve geldiğinizde sizin kurallarınızı benimseyecek. Çocuğun huyu bozulmuyor, merak etmeyin. Dedesine birazcık şımarmasına izin verin. Şu hayatta dedemize, anneannemize, babaannemize şımaramayacaksak kime, ne zaman şımaracağız, öyle değil mi?

O tariflerin hepsini evde denedim, her kitabın kutlamasını o tarifleri yapıp üzerine bir mum dikerek yaptım. Çünkü hepimizin dilinde “Bu sağlıklı, bunda glikoz şurubu var, şunda katkı maddesi var” gibi cümleler var. Haklı olarak sağlıklı çocuk yetiştirme kaygımız var. Ben de sağlıklı beslenmeye özen gösteren birisiyim. Bana “Bu kadar özen gösteriyorsun, 100 yaşına kadar yaşamayı mı planlıyorsun?” diyorlar. Hayır, ben sağlıklı, kaliteli, kimseye yük olmadan yaşamak istiyorum. Çünkü yapabileceğim tek şey bu. Tabii, bunu takıntı hâline getirmeden çocuğumu da düzgün, sağlıklı beslemeye çalışarak ilerideki risk faktörlerini azaltmaya çalışmam gerekiyor.

Halihazırda pek çok işin makinalar tarafından yapıldığını ve yeni neslin böyle bir dünyaya doğduğunu; köpek gezdirmekten, ütü yapımına, temizlik sektöründen yemeğe kadar her şeyin hizmet olarak sunulduğu bir dünyada kendine yetebilen çocuklar yetiştirmenin önemi nedir ve en önemlisi çocuklar bunları öğrenmesi gerektiğine nasıl ikna edilir?

Evet, her işi makineler yapıyor. Çamaşırı makine yıkıyor, başka bir makineye atıyorsun kurutuyor. Peki, kim katlayıp koyacak? Her zaman bir yardımcın olmayabilir evde. Dolayısıyla sen sürekli birine bağımlı olursun. Birisi gelsin sana bir tane yumurta kırsın diye mi bekleyeceksin? Öğren ama yapma. Kendi işini kendin yapabilmek bence en büyük özgürlük. Temizlik yapmayı, yemek yapmayı, çamaşır yıkamayı bilmek insana özgürlük katar. Harvard Üniversitesi’nde 85 yıldır yapılan bir mutluluk araştırması var, Ziya Hoca her seminerinde anlatıyor bu araştırmayı. Yapılan analizler sonucunda şu ortaya çıkmış: Ev işi yapmayı bilen çocuklar ileride mutlu yetişkinlere dönüşüyorlar çünkü bağımlı olmuyorlar. Bağımlı mı olmak istiyorsun? Bunu söylemek lazım çocuğa.