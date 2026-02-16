Yeni Şafak
Pokemon koleksiyon kartı Guinness Dünya Rekoru'na girdi: 16,5 milyon dolara satıldı

22:1916/02/2026, Pazartesi
AA
ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul
ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul

ABD'de içerik üreticisi Logan Paul, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı açık artırma ile 16,5 milyon dolara satışa sundu. 41. günde alıcısını bulan özel koleksiyonun yeni sahibi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci oldu.

ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine
"açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı"
olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.
ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı,
"özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı"
dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.

Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.


Kartı Trump'ın eski direktörünün oğlu aldı

Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.

Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart,
"açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı"
olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.


