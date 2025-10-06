Pul koleksiyonuyla tarih hatırlatıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğiyle İstanbul Kültür Yolu Festivali doğrultusunda düzenlenen “İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi” kapsamında “Palmares” ödül töreni gerçekleştirildi. Rami Kütüphanesi’nde yapılan törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca ile TFDF Başkanı Ziya Ağaoğulları katıldı. Törende, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Milli Büyük Onur Ödülü” Kayhan Akduman’a, “PTT AŞ Büyük Milli Ödülü” Alan Mellaart’a ve “Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Özel Ödülü” ise Pınar Hazinedaroğlu’na takdim edildi. Ayrıca, birçok kategoride dereceye giren koleksiyonerlere ödüller verildi.

“Sınırlı Konulu Kolleksiyonlar” dalında ödül alan Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, çocukluğundan beri amatörce pul koleksiyonu yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılında, Erzurum Kongresi’yle ilgili bir toplantı yapılmıştı. Filateli Derneği ile orada tanıştım. O günden beri profesyonel olarak uğraşıyorum. Erzurum’a olan sevgim nedeniyle de Erzurum’la ilgili pullar topladım. Panoya da hikâyeleştirerek yerleştirdim. İlk olarak Aziziye Tabyaları’ndan başladım ve 1918 Erzurum’un kurtuluşuyla bitirdim. 500’e yakın panonun olduğu sergiye 32 pulun yer aldığı iki panoyla katıldım.”