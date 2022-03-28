Hayat Ramazan Penceremde etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar
KÜLTÜR SANAT

'Ramazan Penceremde' etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar

Pencerelerin kandil, cami maketleri, hilal ve ay gibi renkli figürlerle süslenmesini teşvik eden bir grup gönüllü, "Ramazan Penceremde" etkinliğiyle sosyal medyada yüzlerce kişiye ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Ramazan Penceremde etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar
Gönüllüler, sosyal medya hesaplarından pencerelerin ramazana özel süslendiği fotoğraflarını paylaştı.

Kudüs sokaklarının ramazan ayına hazırlanma görüntülerinden esinlenerek benzerini Türkiye'de yapmak için kolları sıvayan bir grup, gönüllü etkinliği başlattı.

Gönüllüler, sosyal medya hesaplarından pencerelerin ramazana özel süslendiği fotoğraflarını paylaştı. Ardından "Ramazan Penceremde" etkinliğine katılmak isteyenlerin, pencere fotoğrafının çıktısını alıp boyadıktan sonra kandil, hilal, yıldız ile cami maketleri gibi figürleri ışıklarla süsleyebilecekleri duyuruldu.

Ramazana özel süslenen pencerelerin fotoğrafını çeken katılımcıların, bunları sosyal medya üzerinden paylaşması istendi. Böylelikle çocukların dünyasında ramazan için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"Çocuklarımız bu tatlı hazırlık telaşlarının içerisinde yer alsın"

Projede yer alan Aysel Yılmaz, geçen sene başlattıkları etkinlikten yüzlerce geri dönüş aldıklarını, etkinliğe katılanların süsledikleri pencerelerin fotoğrafını çekip kendileriyle paylaştıklarını dile getirdi.

Yılmaz, ramazana günler kala bu çağrıyı yenilediklerini belirterek, "Bizler ramazan coşkusu evlerde kalmasın, pencerelerimizden sokaklara taşsın istedik. Yüzlerce eve, binlerce kişiye ulaştık. Fenerler asıyor, kandiller yakıyoruz. Çocuklarımız bu tatlı hazırlık telaşlarının içerisinde yer alsın. Çünkü bu şekilde çocukların zihninde daha kalıcı izler bırakabiliyorsunuz. Evin içindeki o manevi coşku dışarı yansıyınca yani toplum olarak paylaşılınca güzel" diye konuştu.

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
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Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek.<br>
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On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.<br>
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Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de \"Bin aydan daha hayırlı\" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.<br>
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Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.<br>
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Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.<br>
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Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.<br>
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Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri \"Ramazan ve Doğruluk\" ana temasıyla yapılacak.<br>
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\"Tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız\"Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş anlamına gelen ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.<br>
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Üç aylarla birlikte adım adım manevi iklimin yaklaştığını belirten Bozkurt, ramazanın, adı Kur'an'ı Kerim'de geçtiği için özel bir ay olduğunu vurguladı.<br>
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Ramazanın aynı zamanda oruç ayı olduğunu hatırlatan Bozkurt, orucun, Allah'a kulluğun gösterildiği, Allah'ın bahşettiği nimetlerin kıymetinin anlaşıldığı ve sabrın öğrenildiği bir ibadet olduğunun altını çizdi.<br>
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Bozkurt, oruç tutmanın sadece maddi ve manevi anlamda aç kalmak olmadığını vurgulayarak, \"Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız.\" dedi.<br>
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Orucun samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin ettiğini dile getiren Bozkurt, \"Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda iftarlar, sahurlar, teravih namazlarıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka-ı cariyelerimiz var.\" diye konuştu.<br>
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Bozkurt, itikafa girme, mukabele yapma ve teravih kılma gibi ibadetlerin ramazana özgü olduğunu belirterek, \"Kovid-19 nedeniyle ramazanı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz.\" ifadelerini kullandı.<br>
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Arınma imkan ve fırsat ayı olan ramazanda tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemek gerektiği tavsiyesinde bulunan Bozkurt, İslam'ın aile, akraba ve çevrede bulunan muhtaçlara, yoksullara yardımda bulunmayı emrettiğini sözlerine ekledi.<br>
Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.


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