Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Riyad’da süreklilik ve değişim

Riyad’da süreklilik ve değişim

04:003/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
"Diriyah Çağdaş Sanat Bienali"
"Diriyah Çağdaş Sanat Bienali"

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı öncülüğünde Diriyah Bienali Vakfı tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Diriyah Çağdaş Sanat Bienali", sanatseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Ülkede hayata geçirilen ilk bienal olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl "süreklilik ve değişim" temasına odaklanıyor. Arap Yarımadası'ndaki göçebe toplulukların kuruluş ve yolculuk kültüründen beslenen tema, sürekli değişimi, hareketi ve kültürel akışı merkeze alıyor.

Bienalde temayla şekillenmiş enstalasyonlar, ses tabanlı işler, performanslar, video, fotoğraf çalışmaları ve mimari, mekânsal deneyimler üzerine çeşitli eserler sergileniyor.

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK ATÖLYELER DE VAR

Bienalde Suudi Arabistanlı içerik üreticisi Mohammed Alhamdan'ın hazırladığı "Folding The Tents" başlıklı develerle birlikte geçiş töreni ve müzikal bir dinletiden oluşan performans katılımcılarla buluştu. Ayrıca sahne adıyla Shabjdeed olarak tanınan Filistinli rapçi Oday Abbas mini bir konser verdi ve son single parçası "Mlkrap"ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ziyaretçilere yeni görsel ve düşünsel deneyimler sunarken sanatçılar aracılığıyla toplumsal ve kültürel sorgulama alanı oluşturmayı hedefleyen Diriyah Sanat Bienali'nin üçüncü edisyonu, 2 Mayıs'a kadar açık olacak. Bienalde, aynı zamanda ziyaretçilere yönelik atölyeler, konuşmalar, performanslar ve etkileşimli programlar da sunuluyor. Detaylı bilgiye ve programlara "biennale.org.sa" adresinden ulaşılabilir.



#aktüel
#Riyad
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi