Riyad’da süreklilik ve değişim

Ülkede hayata geçirilen ilk bienal olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl "süreklilik ve değişim" temasına odaklanıyor. Arap Yarımadası'ndaki göçebe toplulukların kuruluş ve yolculuk kültüründen beslenen tema, sürekli değişimi, hareketi ve kültürel akışı merkeze alıyor.

Bienalde temayla şekillenmiş enstalasyonlar, ses tabanlı işler, performanslar, video, fotoğraf çalışmaları ve mimari, mekânsal deneyimler üzerine çeşitli eserler sergileniyor.

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK ATÖLYELER DE VAR

Bienalde Suudi Arabistanlı içerik üreticisi Mohammed Alhamdan'ın hazırladığı "Folding The Tents" başlıklı develerle birlikte geçiş töreni ve müzikal bir dinletiden oluşan performans katılımcılarla buluştu. Ayrıca sahne adıyla Shabjdeed olarak tanınan Filistinli rapçi Oday Abbas mini bir konser verdi ve son single parçası "Mlkrap"ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ziyaretçilere yeni görsel ve düşünsel deneyimler sunarken sanatçılar aracılığıyla toplumsal ve kültürel sorgulama alanı oluşturmayı hedefleyen Diriyah Sanat Bienali'nin üçüncü edisyonu, 2 Mayıs'a kadar açık olacak. Bienalde, aynı zamanda ziyaretçilere yönelik atölyeler, konuşmalar, performanslar ve etkileşimli programlar da sunuluyor. Detaylı bilgiye ve programlara "biennale.org.sa" adresinden ulaşılabilir.







