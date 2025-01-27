Sağlık Bakanlığı: Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kapları tedbiren değiştirildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kapları tedbiren değiştirildi
Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheler nedeniyle bahse konu numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini duyurdu.
Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji biriminde hekimlerin hastalardan almış olduğu yaklaşık bin hastaya ait numune organ parçalarının bozuk solüsyon nedeni ile bozulduğu iddiaları üzerine Sağlık bakanlığı açıklama yaptı.
Muhakkik atandı
Muhakkik atandı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
denildi.
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