Sanatta dijitalleşme hız kazandı: ​Fırçanın yerini kodlar alıyor ​

Pandeminin etkisiyle ilginin teknolojiye yöneldiği günümüz dünyasında, dijital sanatın yükselmemesi düşünülemezdi. Yeni dünyanın sanatı olarak kabul edilen dijital sanat, bilgisayar kullanarak fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşiyor.

Teknoloji ile üretilen sanal nesneler, estetik değerlerle kurgulanarak sanat biçimine dönüştürülüyor. Fırça darbelerinin yerini kodların, verinin ve yapay zekanın aldığı dijital sanat üretiminde, teknolojinin yanı sıra nokta, çizgi, ışık, form, doku, renk vb. temel sanat öğeleri de kullanılıyor.

Eşref Alemdar

Bambaşka dünyalara götüren ve yepyeni deneyimler sunan dijital sanat, yeni medya teknolojileri kullanılarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Gençler başta olmak üzere birçok insanın ilgisini çeken yeni dünyanın sanatını, küratör ve yazar Eşref Alemdar’la konuştuk.

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KEŞFETME DUYGUMUZU DÜRTÜYOR

Dijital sanatın yükselmemesinin tuhaf olacağını dile getiren Alemdar, “Bu denli sıçrayarak ilerleyen ve sarmalayıcı, kuşatıcı hemdem ve hemzemin teknoloji nasıl olur da sanatı çekim alanına sokmaz? Kaldı ki sunduğu olanaklar sanatçılar için çok cazip ve kışkırtıcı” dedi. Sanatın dijital dünyaya ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Alemdar, “Modern ertesinde sanat tuvalden, sahneden uzaklaştı ve başka biçimlere büründü. Günümüzün dünyasında da teknolojiyle buluşuyor. Geniş kitlelerde merak uyandıran kodlama, robotik sistemler, yapay zekâ, makine öğrenimi gibi cezbediciler, sanatın estetik, anlatı ve kavramlarla kurduğu bilinen flörtü etkin bir rol oynuyor. İnsanın sanal bir dünyaya kendini hapsederken bunu bile isteye yapacağı bir geleceğe doğru kanat açmışken sanatın da o mecraya ayak uydurması kaçınılmaz. Tüm bunları çok benimseyerek değil biraz buruk söylüyorum” diye yorumladı.

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Dijital sanat

Alemdar, dijital sanatın izleyiciyi sanat yapıtının içine çekerek aktörleştirdiğini, sanatçıyı da sanat üretme hazzı yaşattığını dile getirdi.

Dijital sanata olan ilgiye de şöyle değindi, “Dijital sanat keşfetme duygumuzu dürtüyor. Didikleme, anlama, yararlanma, benimseme duygularımızla oynuyor. Bizi geliştiriyor, etkileşime giriyor. Sanırım bu yüzden ilgimizi çekiyor ve hak ediyor.”

Dijital sanat

MAKİNEYE DÖNÜŞEN BEDENLER

“Yeni dijital dünyanın çocukları nesnelerle kurdukları ilişkiler kadar sanal olanla da ilişki kuruyor” diyen Alemdar gençlerin bu sanata ilgisini “Genç insanlar bir tabletle sanal kitap okumaya, sanal resim çizmeye ihtiyarlardan daha eğilimli. Bu konularda harici başka nesnelere gereksinim duymuyorlar. Hatta sanal olan o denli zengin ve kolay erişilebilir ki nesne olan, sahi olan yorucu bir efor istiyor. Yeni kuşak bu eforu zihinsel çerçevede ve bilgisayarıyla sarf etmeyi seviyor ve tercih ediyor. Sanatı da oraya taşıyor. Dijital sanatla genç kuşakların ilgisi bu yüzden elbette daha fazla” diye niteledi.

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DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Dijital evrende hakikati okumak