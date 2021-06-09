Şehit Aybüke öğretmen vefatının 4. yıl dönümünde dualarla yad edildi

Dört yıl önce ilk görev yeri Kozluk’ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran’da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 22 yaşındaki Aybüke Yalçın için memleketi Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu tarafından düzenlenen törende baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını ziyaret edip, diğer kabirlere de çiçek bıraktı. Törende Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.
"Bu terör saldırısını düzenleyen hainler milletimizin nezdinde tarihin karanlık çöplüğünde yer alacaklar"
Programda konuşan Kaymakam Ayhan Akpay, “Aybüke öğretmenimiz öğrencilerine karnesini dağıttığı en mutlu gününde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olmuş.
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Kendisi şehit olduğunda 22 yaşında, 7 aylık bir öğretmendi. Vatanın her karış toprağında görev yapmak için yola çıktı. Bu milletin Anadolu insanına hizmet etme azim ve kararlığında yola çıktı. Bu millete hizmet etme azim ve kararlılığıyla yola çıktı ancak hainler bu idealini gerçekleştirmesine fırsat vermedi.
Ben Aybüke öğretmenin ailesine, babası Sadık Bey’e böylesine vatanperver idealist bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum.
Allah onlardan razı olsun. Aybüke öğretmenimiz ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milleti onları unutmayacaktır, bu vatan asla sahipsiz kalmayacaktır. Bu terör saldırısını düzenleyen hainler milletimizin nezdinde tarihin karanlık çöplüğünde yer alacaklar. Bu dünyada ve ahirette en ağır cezayı alacaklar. Ancak Aybüke öğretmenimiz sonsuza kadar Türk milletinin nezdinde anılacak, Anadolu’nun bağrından çıkan gençlerimize ilham kaynağı olacaktır” dedi.
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"Onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek"
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise, “Bir karne günü haince, kalleşçe şehit edilen öğretmenimiz Aybüke’nin ölüm yıl dönümünde onu yâd etmek için bir araya geldik. Öğretmenlerimiz karne günlerinde onu yâd etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacaktır ve inşallah onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek. Bu vatanı asla ve asla böldürtmeyecek. Bu ezanı asla ve asla susturmayacak” ifadelerini kullandı.
Törene baba Sadık Yalçın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.
Türkünün ardından şehit öğretmenin fotoğrafının olduğu masaya karanfiller bırakıldı.
Programa, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
Şehit edildiği yerde anma
Şenay Aybüke Yalçın için 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde anma töreni düzenlendi.
Anma programına katılan Batman ve Kozluk ilçesinde görev yapan kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş, Yalçın’ın 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde dua ederek karanfil bıraktı.
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Bakanı Selçuk'tan Aybüke öğretmen mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin yıl dönümünde Şenay Aybüke Öğretmen’imizi ve bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.
Şehadetinin yıl dönümünde Şenay Aybüke Öğretmen’imizi ve bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.