Hayat Şehit Aybüke öğretmen vefatının 4 yıl dönümünde dualarla yad edildi
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Şehit Aybüke öğretmen vefatının 4. yıl dönümünde dualarla yad edildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 4. vefat yıl dönümünde şehit edildiği yerde, kabri başında ve okulunda anıldı.

Haber Merkezi İHA
Şehit Aybüke öğretmen vefatının 4. yıl dönümünde dualarla yad edildi
Aybüke öğretmeni öğrencileri de unutmadı.

Dört yıl önce ilk görev yeri Kozluk’ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran’da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 22 yaşındaki Aybüke Yalçın için memleketi Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu tarafından düzenlenen törende baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını ziyaret edip, diğer kabirlere de çiçek bıraktı. Törende Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti
HAYAT
Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti

"Bu terör saldırısını düzenleyen hainler milletimizin nezdinde tarihin karanlık çöplüğünde yer alacaklar"

Programda konuşan Kaymakam Ayhan Akpay, “Aybüke öğretmenimiz öğrencilerine karnesini dağıttığı en mutlu gününde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olmuş.

Kendisi şehit olduğunda 22 yaşında, 7 aylık bir öğretmendi. Vatanın her karış toprağında görev yapmak için yola çıktı. Bu milletin Anadolu insanına hizmet etme azim ve kararlığında yola çıktı. Bu millete hizmet etme azim ve kararlılığıyla yola çıktı ancak hainler bu idealini gerçekleştirmesine fırsat vermedi.

Ben Aybüke öğretmenin ailesine, babası Sadık Bey’e böylesine vatanperver idealist bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

DHA

Allah onlardan razı olsun. Aybüke öğretmenimiz ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milleti onları unutmayacaktır, bu vatan asla sahipsiz kalmayacaktır. Bu terör saldırısını düzenleyen hainler milletimizin nezdinde tarihin karanlık çöplüğünde yer alacaklar. Bu dünyada ve ahirette en ağır cezayı alacaklar. Ancak Aybüke öğretmenimiz sonsuza kadar Türk milletinin nezdinde anılacak, Anadolu’nun bağrından çıkan gençlerimize ilham kaynağı olacaktır” dedi.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, nasıl şehit oldu?
HAYAT
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, nasıl şehit oldu?

"Onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek"

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise, “Bir karne günü haince, kalleşçe şehit edilen öğretmenimiz Aybüke’nin ölüm yıl dönümünde onu yâd etmek için bir araya geldik. Öğretmenlerimiz karne günlerinde onu yâd etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacaktır ve inşallah onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek. Bu vatanı asla ve asla böldürtmeyecek. Bu ezanı asla ve asla susturmayacak” ifadelerini kullandı.

  • Törene baba Sadık Yalçın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı
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İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için, memleketi Osmancık ilçesinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.
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Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve çok sayıda sevenleri katıldı.
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Baba Yalçın, Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi konusunda bir taleplerinin hiç olmadığını belirterek, “Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine ve birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Çocuğumuzun ismini yaşatıyorlar. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun dedi. Tören, Sadık Yalçın ile beraberindekilerin, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını sulaması ve Kur'an-ı Kerim’in okunmasının ardından dualarla sona erdi. anlamı olsa gerek
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Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yalçın ve tüm şehitler için Zeynelabidin Camisinde mevlit okundu. Mevlidin ardından Yalçın'ın öğretmenlik yaptığı okulda anma programı düzenlendi.

Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı
GÜNDEM
Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı

Görev yaptığı okulda yad edildi

Programa katılanlar okul girişindeki deftere şehit öğretmen hakkında duygularını ve düşüncelerini yazdı.

Yalçın'ın şehit olmadan kendi emekleriyle yaptığı müzik sınıfında arkadaşları tarafından "Magosa Limanı" türküsü seslendirildi.

Şehit öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
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Şehit öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin silahlı saldırısında, aracıyla olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri parçaladı.


Türkünün ardından şehit öğretmenin fotoğrafının olduğu masaya karanfiller bırakıldı.

Şehit Aybüke Yalçın'ın ismini 'bedavadan nam sahibi olunmaz' diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar: Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı
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Şehit Aybüke Yalçın'ın ismini 'bedavadan nam sahibi olunmaz' diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar: Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı

Programa, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Şehit edildiği yerde anma

Şenay Aybüke Yalçın için 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde anma töreni düzenlendi.

Anma programına katılan Batman ve Kozluk ilçesinde görev yapan kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş, Yalçın’ın 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde dua ederek karanfil bıraktı.

Şehit Aybüke öğretmenin babasından duygulandıran sözler: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine gideriz
GÜNDEM
Şehit Aybüke öğretmenin babasından duygulandıran sözler: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine gideriz

Bakanı Selçuk'tan Aybüke öğretmen mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin yıl dönümünde Şenay Aybüke Öğretmen’imizi ve bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.


Aybüke öğretmen gelin duvağıyla uğurlandı
GÜNDEM
Aybüke öğretmen gelin duvağıyla uğurlandı

Teröristler tarafından katledilen Aybüke öğretmenin adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
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Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yaşatılacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, 4 katlı, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonlarının yanı sıra görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların bulunduğu, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen modern bir halk kütüphanesi kazandırıldı.
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150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphanenin birinci katı çocuklara tahsis edildi.
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Bu katta her yaştan çocuk için oyun ve okuma salonları, aktivite alanı, oyuncak kütüphanesi, masal okuma odası ve cep sineması gibi alanlar oluşturuldu.
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Vatandaşlar bu modern halk kütüphanesine şehit Aybüke öğretmenin adının verilmesini talep etti. Talebin Valilikçe iletilmesi üzerine Bakanlığın da onayı ile kütüphane Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, yapının Türkiye'nin en modern kütüphanelerinden biri olduğunu söyledi.
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Kütüphanenin iç ve dış tasarımıyla büyük ilgi gördüğünü belirten Aslanlı, Daha önce 24 saat esaslı çalışıyorduk. Kütüphanemiz pandemiden dolayı mesai saatleri içinde, tedbirleri uygulayarak hizmet vermekte. İnşallah pandemi biterse bu güzide eser 24 saat halkımızın hizmetinde olacak. dedi.
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Aslanlı, kütüphaneye Kozluk'ta şehit edilen Yalçın'ın isminin verildiğini anlatarak, Aybüke öğretmen, eğitim noktasında çocuklarımıza rehberlik ederken şehit olmuştu. Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur. Bu ismi veren Bakanlığımız ve buna vesile olan Valimize teşekkür ediyorum. diye konuştu.
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Üniversite öğrencilerinden Şevval Sevim, yeni açılan kütüphanede ders çalıştığını söyledi. Gayet ferah ve insanın içini açan bir atmosferi var. diyen Sevim, sağlıklı ortamda ders çalışma imkanı bulduklarını belirtti.
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Yusuf Yargun da ders çalışmak için kütüphaneye geldiğini ifade ederek, Kütüphane gerek dış görünüşü gerekse de iç ortamı olarak çok güzel. Kaynaklar bayağı geniş. Çok kitap var. Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz. şeklinde konuştu.
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
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Teröristler tarafından katledilen Aybüke öğretmenin adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde yaşatılacak. 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen 150 bin kitap kapasiteli kütüphane, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, "Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur" dedi.


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