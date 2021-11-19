Hayat Sezai Karakoça veda Sevenleri Pazar günü mezarı başında dua edecek
AKTÜEL

Sezai Karakoç'a veda: Sevenleri Pazar günü mezarı başında dua edecek

Üstad Sezai Karakoç’u sevenler Şehzadebaşı Camii'nde 21 Kasım Pazar sabah namazından sonra rahmetlinin ruhuna hediye edilmek üzere Kur’an-ı Kerim okuyacaklar.

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Haber Merkezi İHA
Sezai Karakoça veda: Sevenleri Pazar günü mezarı başında dua edecek
Sezai Karakoç'un cenazesi Şehzadebaşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından cami haziresine defnedilmişti.

Usta şair için İstanbul Müftülüğü destekleriyle 21 Kasım Pazar günü sabah namazından sonra gerçekleşecek programda müftülük hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim okunacak. Şehzadebaşı Camii’nde gerçekleşecek programın ardından katılan vatandaşlara çorba ikram edilecek.

Hayatını büyük bir yalnızlıkla yaşayan rahmetli Şair’e sevenleri yine imzasız, isimsiz ve protokolden uzak bir program ile dua edecekler.

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