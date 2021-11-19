Sezai Karakoç'a veda: Sevenleri Pazar günü mezarı başında dua edecek

Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından cami haziresine defnedilmişti.
Usta şair için İstanbul Müftülüğü destekleriyle 21 Kasım Pazar günü sabah namazından sonra gerçekleşecek programda müftülük hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim okunacak. Şehzadebaşı Camii’nde gerçekleşecek programın ardından katılan vatandaşlara çorba ikram edilecek.
Hayatını büyük bir yalnızlıkla yaşayan rahmetli Şair’e sevenleri yine imzasız, isimsiz ve protokolden uzak bir program ile dua edecekler.
GÜNDEM
Üstad Sezai Karakoç kırık gözlüğünü telle tuttururdu
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Sezai Karakoç "Hasta olmasaydım Türk Konseyi’ni yazacaktım" demiş
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Üstadı Diriliş Nesli yolcu etti
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Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
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Üstad'ı kaybettik
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Kahramanmaraş sokaklarında Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' şiiri yankılandı
Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatının ardından fahri hemşeriliğin verildiği Kahramanmaraş'ta anonslar yapıldı, 'Ey Sevgili' şiiri dinletildi.
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Usta şair Sezai Karakoç'un naaşı dualar eşliğinde Şehzadebaşı Camisi'ne getirildi
Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.
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Sezai Karakoç'un naaşı Şehzadebaşı Camisine götürülüyor
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı Fındıkzade'deki evinden çıkarıldı, Şehzadebaşı Camisine götürülüyor. Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'un 'Mona Roza' şiirini okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
konuşmasına, dün vefat eden Şair ve Mütefekkir Sezai Karakoç'u anarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhun Sezai Karakoç'un 'Mona Roza' şiirini seslendirdi.
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AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran sürpriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği, merhum şair Sezai Karakoç'un 'Sürgün ülkeden başkentler başkentine' şiiriyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.