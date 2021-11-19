Sezai Karakoç'a veda: Sevenleri Pazar günü mezarı başında dua edecek

Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından cami haziresine defnedilmişti.

Usta şair için İstanbul Müftülüğü destekleriyle 21 Kasım Pazar günü sabah namazından sonra gerçekleşecek programda müftülük hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim okunacak. Şehzadebaşı Camii’nde gerçekleşecek programın ardından katılan vatandaşlara çorba ikram edilecek.

Hayatını büyük bir yalnızlıkla yaşayan rahmetli Şair’e sevenleri yine imzasız, isimsiz ve protokolden uzak bir program ile dua edecekler.

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