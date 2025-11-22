Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sinan Akçıl'dan Tarkan'ın bilet kuyruğuna manidar çıkış: 'Sen ne yüce şeysin'

Sinan Akçıl'dan Tarkan'ın bilet kuyruğuna manidar çıkış: 'Sen ne yüce şeysin'

16:0222/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sinan Akçıl-Tarkan
Sinan Akçıl-Tarkan

Şarkıcı Tarkan'ın 6 yıl aradan sonra İstanbul'da konser vereceğini duyurması üzerine yaşanan bilet kuyruğu sonrası ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan tepki geldi.

Tarkan’ın 6 yıl aranın ardından İstanbul’da gerçekleştireceği 4 serilik konserin biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışa çıktığı sitenin çöktüğü iddia edilirken bilet almak isteyen 97 bin kişinin de sıraya konulduğu konuşuluyor.


Tarkan konserinde en uygun bilet fiyatının 15 bin, en yükseğinin 32 bin liradan başladığı öğrenildi.


Yaşanan bu durum sonrası ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Tarkan'ın konser biletlerine yoğun ilgi gösterilmesine dikkat çeken bir yorumda bulundu.


Akçıl, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten 100,150 bin kişi aynı gün aynı saatte bilet alıyor mu bu ülkede? Ben hiç zannetmiyorum... Pazarlama tekniği sen ne yüce şeysin..."




#Sinan Akçıl
#Tarkan
#Konser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
48-49-50-51 yaşa 10 maddede erken emeklilik! SGK listeyi açıkladı: Altın tepside emeklilik şartları sıralandı