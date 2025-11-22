Sinan Akçıl'dan Tarkan'ın bilet kuyruğuna manidar çıkış: 'Sen ne yüce şeysin'

Şarkıcı Tarkan'ın 6 yıl aradan sonra İstanbul'da konser vereceğini duyurması üzerine yaşanan bilet kuyruğu sonrası ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan tepki geldi.
Tarkan’ın 6 yıl aranın ardından İstanbul’da gerçekleştireceği 4 serilik konserin biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışa çıktığı sitenin çöktüğü iddia edilirken bilet almak isteyen 97 bin kişinin de sıraya konulduğu konuşuluyor.
Tarkan konserinde en uygun bilet fiyatının 15 bin, en yükseğinin 32 bin liradan başladığı öğrenildi.
Yaşanan bu durum sonrası ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Tarkan'ın konser biletlerine yoğun ilgi gösterilmesine dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Akçıl, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten 100,150 bin kişi aynı gün aynı saatte bilet alıyor mu bu ülkede? Ben hiç zannetmiyorum... Pazarlama tekniği sen ne yüce şeysin..."