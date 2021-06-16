Suriyeli Muhammed tedavi için Türkiye'de: İnşallah ülkeme yürüyerek döneceğim

Omuriliği ve sinirleri zarar gören Muhammed, günün neredeyse her saati kriz geçirerek, şiddetli ağrılara maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçe merkezinde anne ve 3 kardeşiyle hayatını sürdüren Muhammed, 2016'nın başlarında henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli hale geldi.

Bu saldırıda omuriliği ve sinirleri zarar gören Muhammed, günün neredeyse her saati kriz geçirerek, şiddetli ağrılara maruz kalıyor.

Bab ilçe merkezinde yaşayan Muhammed, 10 Haziran'da, Türkiye'de tedavi görmek istediğini belirtmişti. 15 yaşındaki Muhammed, AA muhabiriyle görüşmesi sırasında de krize yakalanmış ve yaşadığı o anlar, yürekleri burkmuştu.

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AA

Muhammed'in acı hikayesine duyarsız kalınmadı

Muhammed'in hikayesi Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu'nu harekete geçirdi.

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Özel sağlık grubu, 15 yaşındaki Muhammed'in tedavisini üstlendi. Valilik ve Sağlık Bakanlığı ekipleri de Suriye'deki aileye ulaşarak, Muhammed ve annesi Um Muhammed Şehabi'yi Türkiye'ye geçirdi.

Muhammed, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey sınır kapısında yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

AA

Emeği geçen herkese teşekkür eden Muhammed, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah eski sağlığıma kavuşacağım ve öyle döneceğim. Tedavi olmak için Türkiye topraklarına giriyorum. Suriye'ye inşallah yürüyerek döneceğim." dedi.

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"Türkiye ve Anadolu Ajansına teşekkür ederiz"

Muhammed'in annesi Um Muhammed Şehabi de oğlunun çağrısının karşılık bulmasından ötürü sevinçten konuşmakta zorlandığını belirtti.

Şehabi, "Muhammed'in tedavisi için Türkiye ve Anadolu Ajansına teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Muhammed'in iyileşmesi için sizlerden dua bekliyoruz. Muhammed'in durumunu yakından takip eden Anadolu Ajansına çok ama çok teşekkür ederim. Şu an Türkiye topraklarındayız." şeklinde konuştu.

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