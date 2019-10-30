Hayat Suriyeli ressam yaptığı portreleri Erdoğana hediye etmek istiyor
KÜLTÜR SANAT

Suriyeli ressam yaptığı portreleri Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ressam Abdulsettar Sattuf, Türk bayrağıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini mozaikle tablo haline getirdi. Sattuf, ortaya çıkardığı eserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Sattuf, ortaya çıkardığı eserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor.
Sattuf, ortaya çıkardığı eserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu ressam Abdulsettar Sattuf, 40 bin mozaik taşıyla 1.20x2.20 santimetre ebadında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ile yanında Türk bayrağını mozaikle resmetti.

Sattuf, 36 Osmanlı padişahlarının da resimlerini mozaik taşı kullanarak tablo haline getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2.20x160 santimetre ebadında resmini de mozaikle tablo haline getiren Sattuf, bu eseri için de 20 bin renkli taş kullandığını ve 6 ayda tamamladığını anlattı.

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Ayrıca Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu, 36 Osmanlı padişahlarının da resimlerini mozaik taşı kullanarak tablo haline getiren Sattuf, 5x4 metre ebadında yaptığı resimler için toplamda 1,5 milyon adet mozaik taşı kullandığını kaydetti.

Sattuf, Diriliş Ertuğrul’un da resmini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Sattuf, ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkın direnişini anlatan mozaik bir resme de imza attı. Bunun yanında Diriliş Ertuğrul’un da resmini yapan Sattuf, tüm resimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini belirtti. Sattuf, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Resimleri mozaik taşları ile yaptım. Bizi Türkiye’de misafir eden ve bize sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve şahsında Türk milleti’ne hediye etmek istiyorum. Resimleri görenler satın almak istedi. Ancak satmayı düşünmedim. Tek arzum hediye etmektir."

Abdulsettar Sattuf, 40 bin mozaik taşıyla 1.20x2.20 santimetre ebadında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ile yanında Türk bayrağını mozaikle resmetti.

'Türkiye'de güvendeyiz'

Sattuf, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Afrin Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, "İç savaş nedeniyle ailemle birlikte Türkiye’ye geldim. Burada mesleğimi yapmaya başladım. Türkiye’nin Suriyelilere gösterdiği şefkat ve yardım eli nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk milletine hediye etmek üzere mozaik taşları ile resimleri yaptım. En kısa sürede hediye etmek istiyorum. Biz Suriyeliler olarak Türkiye’de huzur ve güven içerisindeyiz. Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ediyoruz" diye konuştu.

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