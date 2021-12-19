Tahini sevmeyen millet yok ​

Fişekhane’de açılan Levant Tahinier adlı mekanda sadece tahinden yapılan ürünler satılıyor. Sahibi Hüseyin Çelik’le bu markanın ortaya çıkış hikayesini ve tahinli lezzetleri konuştuk.

Levant Tahinier’in sahibi Hüseyin Çelik’le arkadaşımız Halime Kirazlı, bu markanın ortaya çıkış hikayesini ve tahinli lezzetleri konuştu.

Tahin butiği ne yapar?

Biz dünyanın en büyük tahin üreticisiyiz. Hem sektöre hem de tahine farklı bir bakış açısı getirmek için böyle bir konsept geliştirdik. Ünlü şefimiz Ömür Akkor’la otururken bu fikir ortaya çıktı. Projenin gelişmesi ve uygulanmasında çok desteği oldu. Farklı bir şey yapalım, tahini ancak öyle anlatabiliriz dedik. Alışılmışın dışında, dükkân mantığından uzak, çoğaltılabilecek bir konsept haline getirmek istedik. Mağazalarımızın Japonya’dan Avustralya’ya, Yeni Zelanda’dan İngiltere ve ABD’ye kadar genişlemesi hedefimiz. Alışılmışın dışında bir şeyler yapalım dedik. Buradaki ürünlerimizin yüzde 90’ı mutlaka tahin ihtiva ediyor. Amacımız, tahine farkındalık oluşturup, tahin pekmez mottosunun dışına çıkarmak. Tahin denilince Türkiye’de akla hep pekmez geliyor.

Tahini bilmeyen yer var mı?

Tahini bilmeyen çok az topluluk var. Bugün Çin’de bile tahini biliyorlar.

Yine pekmezle mi?

Hayır. Pekmezle tahini kullanan birkaç ülke var bizim bölgede. Ermeniler, Iraklılar, Suud’un belli bölgeleri, Lübnan, Filistin’in bir kısmı. Bizim bölgenin dışında tahini humus ya da salata sosu olarak kullanıyorlar. Sağlıklı bir bileşen olduğu için Japonlar kullanıyor. Vietnam mutfağında da vardır tahin. ABD’de kullanmayan restoran çok azdır.

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Nötr bir ürün olunca, tatlıya, ekşiye, salataya kullanabiliyorsunuz. Dondurmanın, kabak tatlısının üzerine, baklavanın içine, lokumda, helvada... Ömür Akkor sağ olsun tahin soslu karnabahar ya da tahin soslu salata tarifleri yapıyor.

TAHİN HUMUSLA BİLİNDİ

Tahinier kelimesini farklılık için mi kullanıyorsunuz?

Evet, kullandığımız argümanlarla farklılaşalım istedik. Bu kelime de bizzat benim türettiğim, dünya literatürüne katmaya çalıştığım bir kelime oldu. Sondaki “ier” eki Fransızca da “-cı,-ci” anlamı katıyor. Tahinci demeye çalıştık.

Tahin-pekmez ikilisini ayırdınız yani.

O da sağlıklı bir ürün ama bal gibi, tek başına tüketimi zor. Pekmezi markalaştıramaz, üzerinde çok fazla oynayamazsınız. Tahinle smootieler, kahveler yapabiliyorsunuz. Tahin en büyük popülaritesini, humusla sağladı. ABD’deki çoğu havayolu firması yemeklerin yanında humus da servis ediyor.

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Levant’ta kullandığımız pekmezler de özel tekniklerle yapılıyor. Güneşte kurutulmuş pekmezi sadece bazı köylüler yapabiliyor.

‘Susam ve tahin bilinsin istiyoruz’

En iyi susam nerede yetişir?

Dünyanın en iyi susamı Türkiye’de; Manavgat, Fethiye ve Köyceğiz bölgesinde yetişiyor. Biz de onları kullanıyoruz. Kendi susamımızı üretmek için de Ege’de özel tarlalar kuruyoruz. Dünyanın en iyi tahin susamını biz üretiyoruz ama susamı yurt dışından ithal ediyoruz. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 200 bin ton susam ihtiyacı var. Biz yaklaşık 6 bin ton üretiyoruz.

Dünyada birçok yerde susam üretiliyor. Farkları neler?

Gaziantep’teki Tunas tesislerimizde günde 100 ton tahin üretiyoruz. Orada kendimize özel blendimiz var. Etiyopya’nın rayihası yüksek, Nijerya’nın yağ oranı yüksek, Sudan’ın rengi çok iyi diyerek, özel karışımlar sunuyoruz. Levant’ta ise sadece Manavgat ürünü kullanıyoruz. Derdimiz Türk tahinini anlatmak. Tahinin anlatılacağı kapsamlı bir kitap hazırlıyoruz. Tahini A’dan Z’ye yazacağız. Belki içinde birkaç reçete de verebiliriz. Sonra bir de susam kitabı yapacağız. İnsanlar bu ürünleri bilsin diye bedelsiz olarak dağıtacağız kitapları.