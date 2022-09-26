TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan Tele1 canlı yayınında skandal sözlere imza atan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır'' ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:00 TİP vekili Sera Kadıgil Diyanet ve imam hatipleri hedef aldı: Derhal kapatılsınlar Tele1 yayınına konuk olan eski CHP'li şu an Türkiye İşçi Partisi vekili olan Sera Kadıgil 'Diyanet İşleri Başkanlığını ve İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Kadıgil, “Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz. Derhal kapatılsın.” dedi. ''İmam Hatip Liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ise “Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve Hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi” cevabını verdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İMAM HATİP LİSELERİ HAKKINDA AKLA DURGUNLUK VEREN AÇIKLAMA

Sunucu Enver Aysever'in, ''İmam Hatip Liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna cevap veren Kadıgil, ''Sadece AKP'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar İmam Hatip sayısı 7 kat artmış. Her yerde Kuran kursları açılıyor patır patır ki 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Kuran kursları MEB denetimindeydi buradan çıkarttılar. Daha sonra TCK'da bir değişiklik yaptılar. Normalde hapis cezası vardı onu kaldırdılar. Bilerek ve isteyerek kreş açmıyor bunun yerine sübyan mekteplerini destekliyor. Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve Hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Yurt yok yurt. Üniversiteye gidecek öğrenciler bu cemaatçilerin yurtlarına mahkum kalsınlar istiyorlar. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi.'' açıklamasında bulundu.

REKLAM

GÜNDEM CHP PM üyesi Sera Kadıgil şehitlere hakaret tweet'lerini sildi

GÜNDEM TİP Vekili Sera Kadıgil Müslümanlara 'yobaz' dedi

MÜSLÜMANLARA ''YOBAZ'' DEMİŞTİ

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsu Av. Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında AK Parti seçmenlerine 'yobaz' diyerek hakaret etmişti. Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için ''hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı'' ifadelerini kullanmıştı.





GÜNDEM Tele1'de skandal sözler: Enver Aysever 'Osmanlı torunu değilim' deyip sözde Ermeni soykırımını savundu

HAYAT Halk TV ile Tele1 kavgasında ikinci perde: 'Yayınımızı kestiniz' tartışması alevlendi

GÜNDEM Tele1 yayınında Kur'an kursu ve başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor

OYNAT 00:32 CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



