Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama: 3 donör inceleniyor

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama: 3 donör inceleniyor

14:0326/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme!
Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın tedavisi sürerken, Medipol Sağlık Grubu süreçle ilgili açıklama yaptı. Ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayının bulunduğu belirtilirken, henüz kesinleşmiş bir verici olmadığı bildirildi.

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu, uzman hekimler tarafından yakın takibe alındı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve Prof. Dr. Onur Yaprak, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ve kardeşi Umut Özkan ünlü oyuncunun tedavi sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Tedavi süreci 2023’te başladı

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan’ın siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi. Hastanın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

Gerekli bilgilendirme yapıldı

Özkan’ın 10 Ocak 2026 tarihinde, önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla hastanemize yeniden başvurduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak,
“Acilen yatışı gerçekleştirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru başvuru anında 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde, uygun bir canlı donör adayı bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır”
dedi.

Ön değerlendirmeleri geçen 3 aday var

Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak,
“Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır”
ifadelerini kullandı.

Meld skoru 14’e düştü

Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
“Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir”


