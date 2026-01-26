Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama: 3 donör inceleniyor

“Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir”