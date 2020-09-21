Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Vaktinde kılınmayan namaz daha sonra kaza edildiğinde, namazı kazaya bırakma günahı da affedilmiş olur mu?
DİNİ BİLGİLER

Vaktinde kılınamayan namazlar kaza edilebilir mi?

Vaktinde kılınmayan namaz daha sonra kaza edildiğinde, namazı kazaya bırakma günahı da affedilmiş olur mu?

Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber (s.a.s.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Peki vaktinde kılınmayan namaz daha sonra kaza edildiğinde, namazı kazaya bırakma günahı da affedilmiş olur mu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından vaktinde kılınmayan namaz daha sonra kaza edildiğinde, namazı kazaya bırakma günahı da affedilmiş olur mu? sorusuna şu yanıt verildi:

"Günlük işler, sanat ve meslekler, aile fertlerinin geçimini sağlamak için yapılan çalışma ve yolculuklar namazın geriye bırakılması için özür sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Öyle kimseler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne de bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyar. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşete düşeceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37)

Unutmak, uyuyakalmak gibi meşru mazeret olmaksızın namazı kazaya bırakmak büyük günahtır. Hangi şekilde olursa olsun vaktinde kılınmayan namazların mutlaka kaza edilmesi gerekir. Meşru mazerete dayalı olarak namazını vaktinde kılamayan kimse bundan bir sorumluluk altına girmediği gibi o namazı kaza etmekle borcundan da kurtulur. Peygamber Efendimiz, “Her kim bir namazı unutur veya ondan gaflet edip uyuyakalırsa, onu hatırladığında hemen kılsın. Onun bundan başka kefareti yoktur…” (Buhârî, Mevakitu’s-salat, 37; Muvatta, Vukût, 25) buyurmuştur.

İhmal ve tembellik sebebi ile namazı vaktinde kılmayan kimse bu namazı kaza etmekle namaz borcundan kurtulur. Namazı ertelemiş olmanın vebalinden kurtulmak için ise kişinin tövbe etmesi gerekir (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 85; Kurtubî, el-Cami‘ XI, 178)."

Kaza namazının delili nedir?
HAYAT
Kaza namazının delili nedir?

Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?
HAYAT
Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?

Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?
HAYAT
Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

İmsak vakti ile güneşin doğuşu arasında sabah namazının sünneti dışında kaza veya nafile namaz kılmak caiz midir?
HAYAT
İmsak vakti ile güneşin doğuşu arasında sabah namazının sünneti dışında kaza veya nafile namaz kılmak caiz midir?

Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz?
HAYAT
Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz?

Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?
HAYAT
Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?

Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?
HAYAT
Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Abone Ol Google News
Türkiye onu konuşmuştu

Türkiye onu konuşmuştu

​El arabasını silerken görüntülenen işçiye bir maaş ikramiye.
Rus zırhlısından PYDli terörist indi

Rus zırhlısından PYD'li terörist indi

​Suriye'nin kuzeyinden terör örgütüyle iş birliği görüntüsü.
Kaftancıoğlu ve Yarkadaş arasında istifa eden CHPliler tartışması büyüyor

​Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Yeni dünya düzeninin kurucusu

Yeni dünya düzeninin kurucusu

​Çin, geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda hızla ilerliyor.

Vedat Muriqi'nin düğündeki görüntüsü tepki çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.