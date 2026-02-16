“Vefa Sultan” yeni sezonla geliyor

İstanbul’un manevi sultanı Vefa Sultan’ın hikâyesini ekranlara taşıyan “Vefa Sultan” dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu’nun oturduğu ve başrolünde İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı dizi, gönüllere dokunan anlatımı ve derinlikli hikâyesiyle Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.
Yeni sezonda dizi, insanın en büyük mücadelesinin çoğu zaman kendi nefsiyle olduğunu hatırlatırken, merhamet ile adalet arasındaki hassas dengeyi de derinden sorgulatacak. Kalp ile akıl, affetmek ile sınır koymak arasındaki ince çizgi, karakterlerin yolculuklarında izleyiciyi derin bir tefekküre davet edecek.