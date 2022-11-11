Yağları yok etmek için kahvenize 1 kaşık atmak yetiyor

Son zamanlar tereyağlı Türk kahvesi içmek çok sık araştırılıyor. Özellikle zayıflama süreçlerini desteklediği ve yakımını kolaylaştırdığı söylenen tereyağlı kahve, diyet ve egzersiz programlarına ek olarak tüketiliyor. Tereyağlı kahve, tek başına kahve ile kıyaslandığında tokluğa daha fazla yardımcı olabiliyor. İşte tereyağlı kahve hakkında bilmeniz gerekenler...

KAHVENİN YARARLARI NELERDİR?

Kadınlarda depresyon riskini azaltır.

Beyin sağlığını korur.

Prostat kanseri riskini azaltır.

Kahve diyabetten korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Kahve hafızayı güçlendirir.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.

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TEREYAĞLI KAHVE KİLO VERDİRİR Mİ?

Kahveyi içerisine tereyağı katarak tüketmek tokluk hissini artırabilir.

Tereyağlı kahvede bulunan yüksek miktarda yağ, iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

Egzersiz yapmak için enerji verir

Gün boyu tokluk hissi sağlar.

Çok sık aç hissetmenizi ve ani açıklık krizlerini önler.

Metabolizmanın çok hızlı çalışmasını sağlar

Yağ yakımını kolaylaştırır.

TEREYAĞLI KAHVE NASIL YAPILIR?

Kilo verdiren tereyağlı kahveyi evde yapmak oldukça kolay. Kısa sürede yağ yakımını kolaylaştıran tereyağlı kahveyi aşağıdaki adımları izleyerek hazırlayabilirsiniz.

Cezvenin içerisine 1 fincan su ve kahveyi koyun.

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Türk kahvesini güzelce pişirin.

İçerisine 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin.

Tereyağı kahvenin içerisinde eriyince bir bardağa koyun.

Daha sonra afiyetle tüketin.

KAHVENİN ZARARLARI NELERDİR?

Aşırı tüketilen kahve kalp ritmini bozarak kalp sağlığını tehlikeye atıyor. Tansiyon için de olumsuz etkiler gösteriyor, kandaki basınç artarak tansiyon seviyesi yükseliyor. Mide rahatsızlıklarını da tetikliyor. Bu sebeple kahveyi sadece günde 1 fincan tüketmeniz öneriliyor.

Gereğinden fazla kahve tüketmek uykusuzluk sorununa sebep olabiliyor. Kahvenin içerdiği kafein vücudun vitamin ve minerallerin emmesini engelliyor. Eğer kronik bir rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız ilaçlarınız varsa kahve içmeden önce bir doktora başvurmanız gerekir.

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