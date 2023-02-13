Yeşilay'dan depremzedelere psikososyal destek

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremzedelere psikososyal destek sağlamak amacıyla 258 psikolog ve 125 sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Psikososyal Destek Hattını hayata geçirdi.
İsteyen depremzedeler 444 98 01 numaralı hattı arayarak psikososyal destekten faydalanabilecek.
12 Şubat tarihinden itibaren faaliyete geçen hat sayesinde depremzedeler telefon, online görüşme ya da YEDAM şubelerinden yüz yüze psikolojik destek alabilecek.
Bireyle ilk görüşme sonrası psikososyal ihtiyaçları belirleniyor ve bu doğrultuda görüşmeler sağlanıyor. İlerleyen süreçte bireyin ihtiyacı ve uzman psikoloğun yönlendirmesiyle çevrim içi veya yüz yüze görüşme gerçekleştiriliyor.