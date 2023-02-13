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Hayat

Yeşilay'dan depremzedelere psikososyal destek

Yeşilay, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için 'Psikososyal Destek Hattı' açtı.

17:37 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremzedelere psikososyal destek sağlamak amacıyla 258 psikolog ve 125 sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Psikososyal Destek Hattını hayata geçirdi.

İsteyen depremzedeler 444 98 01 numaralı hattı arayarak psikososyal destekten faydalanabilecek.

12 Şubat tarihinden itibaren faaliyete geçen hat sayesinde depremzedeler telefon, online görüşme ya da YEDAM şubelerinden yüz yüze psikolojik destek alabilecek.

Bireyle ilk görüşme sonrası psikososyal ihtiyaçları belirleniyor ve bu doğrultuda görüşmeler sağlanıyor. İlerleyen süreçte bireyin ihtiyacı ve uzman psikoloğun yönlendirmesiyle çevrim içi veya yüz yüze görüşme gerçekleştiriliyor.


#Psikososyal Destek Hattı
#Yeşilay
#deprem
1 saat önce
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Yeşilay'dan depremzedelere psikososyal destek
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