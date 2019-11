Yetim dostu cami: Evsizleri de bağrına bastı

Günümüzde camileri bir ibadethanenin dışında yaşam merkezi yapmak için uğraşan cami görevlileri sayesinde cematin sayısı artıyor, cami avluları sıcak sohbetlere şahitlik ediyor. Bazı camiler var ki bulundukları semtin örnek camisi. İstanbul Cerrahpaşa’da bulunan Kasap İlyas Camii de onlardan sadece biri.

Cemaatin yardımlarıyla her ay bir yetime sponsor olunuyor, evsizlere ücretsiz banyo imkanı sağlanıyor. Cami içerisinde bulunan oda, yeri geliyor bir yolcuya yeri geliyor bir evsize yeri geliyor bir hasta yakınına barınma hizmeti veriyor.

OYNAT 00:00 Yetim dostu cami evsizlere de sahip çıkıyor İstanbul Cerrahpaşa'da bulunan Kasap İlyas Camii cemati, yapmış olduğu yardımlar ile yetimlere sponsor olunuyor. Ayrıca civarda bulunan evsiz insanların banyo ihtiyacını giderdiği cami, uzak şehirlerden gelen hasta yakınlarına da ev sahipliği yapıyor.

HER CAMİNİN BİR YETİMİ OLSUN

Kasap İlyas Camii’ne has diğergamlılığın öncüsü ise iki buçuk sene önce imam hatiplik görevine atanan Sami Çelik. Daha önce Beylikdüzü’nde bir, İzmir’de 18 sene görev yapan Çelik, yıllardır tek başına yaptığı yetim sponsorluğunu Kasap İlyas Camii’nde de yapmak istemiş. İki senedir cami cematiyle yetim sponsorluğunu devam ettirdiklerini belirten Çelik, “Dinimizin öğretilerinden yola çıkarak yetimlere her zaman bir borcumuz olduğunu düşünerek böyle bir şeye müracaat ettik. Her caminin bir yetimi olsun diye cemaatle diyalogumuz oldu. Onlar da kabul ettiler” dedi. Çelik, böyle bir misyonu üstlenmesini ise şöyle açıklıyor:

YETİMLER BİZİM TOPLUMUMUZUN ORTAK DEĞERİ

“Dinimiz aslında bize bu konuda özel görevler yüklüyor. Tevbe Süresi’nin 60. ayeti ‘Sadaka kimlere verilir?’ diye soruyor. Ayeti celilede cenabı hak sadakanın verileceği yerleri zikrederken yetimleri zikretmiyor. Yetimler onların arasında yok. Çünkü yetimler bizim toplumumuzun ortak değeri.

Zengin fakir hepimizin ortak değeri. Herkesin ilgilenmesi gereken bir değer. O yüzden yetimlere daha çok duyarlı olmamız icabet ediyor. Peygamber Efendimiz de bu konuyla ilgili “Kim kendi yetimine veya bir başkasının yetimiyle ilgilenirse, onları korur kollarsa cennette yan yana olacaklarını müjdeliyor.”

Cami kapısında asılı duran bilgilendirme ile cemaatin dikkati çekiliyor.

ASLINDA GÖNLÜMÜZÜ AÇIYORUZ

Gündelik hayat içerisinde o kadar çok karşılaşmamıza rağmen görmezden geldiğimiz evsizler de yardım edilip topluma kazandırılması gereken bir gerçek. Her semtte evsiz olması gibi belli bölgelerde bu sayı bir hayli fazla. Sami hoca yetimleri düşündüğü gibi Cerrahpaşa’da bulunan evsizlere kafa yorarak onların hayatına dokunmaya çalışıyor. Evsizleri cami içerisinde olmasa bile caminin müştemilatında ya da bahçesinde barınmasına izin veren Çelik, ücretsiz olarak duş almalarını sağlıyor. Zaman zaman onlarla sohbet gerçekleştirerek cemaate kazandırmak için uğraşıyor.

Kasap İlyas Camii İmam Hatibi Sami Çelik

Caminin konumu itibariyle hastaneye yakın olduğunu hatırlatan Çelik, “Haliyle hasta yakınlarına daha çok hitap ediyoruz. Bizim camimizin bir odası var. İhtiyaç olduğunda o odamızı açıyoruz. Mutfağını kullanıyorlar. Aslında daha çok gönlümüzü açıyoruz. Onlar da dua ediyorlar bizlere. Bir keresinde Iraklı bir genç kardeşimiz gelmişti. Hem ailesinden kopmuş gelmiş hem de burada parasız kalmış. Ona odamızı açtık. Bir kaç gün misafirimiz oldu. Sonra memleketine dönme fırsatı buldu” şeklinde konuştu.

YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Mahalle esnafından Fikret Karakahraman

Başka camilerde böyle bir proje görmediğini söyleyen mahalle esnafından Fikret Karakahraman, “Sami hocamız böyle bir proje ile geldiğinde olumlu buldum. Ben de ‘yetim gülerse dünya güler’ anlayışıyla karınca kararınca projeye destek olmak istedim. Bu projenin bütün camilere yayılmasını istiyorum. Teşvik edilmesini istiyorum. Bu bize ne sağlayacak? Ümmetin kaynaşması, insanların diğergamlığın ön plana çıkması, paylaşmanın vermiş olduğu iç huzur… Bizim bunlara bu zamanda çok ihtiyacımız var. Bir farkındalık oluşturmak lazım. Çünkü biz de onların yerinde olabilirdik. Bizim çocuklarımız da onların yerinde olabilirdi. Bir kimse nereden doğacını, nasıl doğacağını seçemiyor. O yüzden vicdanın sesini dinleyerek katkıda bulunması ya da katkıda bulunmayı düşünmesi çok önemli. Bu aslında bizim kendimizden verdiğimiz, sebep olduğumuz bir şey değil. Yetimler, öksüzler emanetler ve biz bunun ahirette sorgusuna muhattap olmamak için bizde olan emaneti sahibine ikram ediyoruz” ifadelerini kullandı.

