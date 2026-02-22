Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yıldız Tilbe: ‘13 milyon denizde damla bile değil'

Yıldız Tilbe: ‘13 milyon denizde damla bile değil'

08:5222/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Yıldız Tilbe, Gazze'ye çadırkent kurdu.
Yıldız Tilbe, Gazze'ye çadırkent kurdu.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da adından söz ettiren Yıldız Tilbe, Gazze’ye yaptığı 300 bin dolarlık (13 milyon TL) bağış ve 12 bin kişiye verdiği iftar yemeğiyle ilgili konuştu.

Gazze'ye 13 milyon liralık bir bağış yaparak çadırkent kurulmasına aracı olan sanatçı Yıldız Tilbe, bölgedeki mazlumlar için 12 bin kişilik iftar yemeği de vermişti.

İmkanı olan herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu vurgulayan sanatçı, “Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Konuşulacak şeyler de değil” ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir'deki Müslümanlara da yardım etmeyi hedeflediği biliniyor.





#yıldız tilbe
#gazze
#çadırkent
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 22 Şubat 2026 hava durumu tahmini raporu