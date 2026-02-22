Yıldız Tilbe: ‘13 milyon denizde damla bile değil'

Gazze'ye 13 milyon liralık bir bağış yaparak çadırkent kurulmasına aracı olan sanatçı Yıldız Tilbe, bölgedeki mazlumlar için 12 bin kişilik iftar yemeği de vermişti.

İmkanı olan herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu vurgulayan sanatçı, “Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Konuşulacak şeyler de değil” ifadelerini kullandı.