Yıldızlar altında film keyfi

Kadıköy Belediyesi çatısı altında kurulan Sinematek/Sinema Evi’nin her yıl Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirdiği “Yıldızlar Altında Sinema” 3 Temmuz günü başlıyor. Kalamış Yaz Festivali kapsamında Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle 30 Ağustos’a kadar sürecek gösterimler kapsamında, 17 film izleyiciyle buluşacak. Çarşamba ve Pazar günleri saat 21.00’de olan gösterimler, Charlie Chaplin’in sessiz klasiklerinden Sirk (The Circus) ile başlayacak. Charlie Chaplin’in 1928 yapımı Sirk filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası, Chaplin imzalı film müzikleriyle eşlik edecek. E.T., Cazcı Kardeşler, Bazıları Sıcak Sever, Roma Tatili, Oz Büyücüsü, Singin’ in the Rain, Vertigo, Cabiria’nın Geceleri, izlenecek filmlerin başlıcaları.