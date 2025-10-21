HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül’de yapılan sınavın sonuç tarihini duyurdu. Adaylar, 23 Ekim 2025 itibarıyla HMGS sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgelerinde adayların doğru-yanlış sayıları, puan bilgileri ve başarı durumları yer alacak. Bu belge, yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan adaylar için geçerli olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları için takvimi duyurdu. Resmî açıklamaya göre sınav sonuçları 23 Ekim 2025 Perşembe günü erişime açılacak.
Sınavın değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Adaylara ayrıca posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Sonuç ekranında hangi bilgiler yer alacak?
HMGS sonuç belgesinde adayların puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı / başarısız ibareleri bulunacak. Bunun yanında, tüm adayların sonuç belgelerinde şu ifade yer alacak: “Bu belge, sınav tarihi itibarıyla Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde öngörülen şartları sağlayan adaylar için geçerlidir.”
2025-HMGS/2 sonuçları için geri sayım başladı
Sınavı başarıyla tamamlayan binlerce aday, hukuk alanında mesleki kariyerlerine adım atmak için sonuç açıklamasını bekliyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından, ÖSYM’nin belirlediği kriterlere göre “başarılı” sayılan adaylar, avukatlık, hakimlik ve savcılık mesleği gibi alanlara giriş için önemli bir aşamayı geçmiş olacak.