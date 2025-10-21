HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sonuçları için takvimi duyurdu. Resmî açıklamaya göre sınav sonuçları 23 Ekim 2025 Perşembe günü erişime açılacak.





Sınavın değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Adaylara ayrıca posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.





Sonuç ekranında hangi bilgiler yer alacak?

HMGS sonuç belgesinde adayların puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı / başarısız ibareleri bulunacak. Bunun yanında, tüm adayların sonuç belgelerinde şu ifade yer alacak: “Bu belge, sınav tarihi itibarıyla Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde öngörülen şartları sağlayan adaylar için geçerlidir.”





2025-HMGS/2 sonuçları için geri sayım başladı

Sınavı başarıyla tamamlayan binlerce aday, hukuk alanında mesleki kariyerlerine adım atmak için sonuç açıklamasını bekliyor.