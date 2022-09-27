İOKBS bursluluk parası nasıl alınır?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları MEB üzerinden adaylar ile paylaşıldı. Şimdi burs kazanan öğrenciler bursluluk parası ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. 5,6,7,8 hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri bursluluk parasının ne zaman yatacağı konusundaki araştırmalarının yanı sıra İOKBS bursu ne kadar, kaç TL sorusu da yanıt arıyor.

İOKBS BURSLULUK PARASI NE ZAMAN, NASIL YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

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İOKBS bursluluk parası ödemeleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple ödemelerin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanması beklenmekte. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı 663,87 TL dir. 2023 yılı burs miktarı ise henüz açıklanmadı. Yeni yıla giriş yapıldıktan sonra İOKBS bursluluk parasına da zam yapılması bekleniyor.

Yıllara Göre Burs Ücretleri ise şu şekillde;

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

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2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLULUK PARASI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

MEB, İOKBS'yi kazanan adayların yapmaları gerekenleri kılavuzla duyurdu. Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB'in yayınladığı kılavuza göre, "Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.'' Ödemeler ise Vakıfbank ve PTT'den yapılıyor.

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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.