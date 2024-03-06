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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) çıkan yangın söndürüldü mü?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içerisindeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

09:26 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İTÜ yerleşkesinde yangın
İTÜ yerleşkesinde yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, İTÜ Maslak kampüsündeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İşçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İTÜ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir." Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yangın nedeniyle akademik takvimde bir etkilenme olmadığı belirtiliyor.


#İstanbul Teknik Üniversitesi
#İTÜ
#yangın
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