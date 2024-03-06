İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, İTÜ Maslak kampüsündeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İşçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.