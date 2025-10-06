Yeni Şafak
İstanbul hava durumu: AKOM saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul hava durumu: AKOM saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

17:256/10/2025, Pazartesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın İstanbul’da kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Peki İstanbul’da yağış saat kaçta başlayacak? İşte AKOM İstanbul hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamanın detayları.

AKOM'dan yapılan açıklamada, bu gece yarısı itibarıyla bölgeye yeni bir yağışlı sistemin giriş yapmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sistemin etkisiyle bugün 23 derece civarında seyreden sıcaklığın, bu gece itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla 6-8 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak?

Yarın erken saatlerde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması beklenen yağışın, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda kuvvetleneceği aktarılan açıklamada, yağışın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, güneyin ılık ve nemli havasıyla Balkanların soğuk havasını buluşturan alçak basınç sisteminin 3 gün boyunca bölgede etkili olmaya devam edeceği, bu nedenle kuvvetli lodosla aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklığın 14-18 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Sonbahar mevsiminin bugünlerinde 20 derecelerin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığıyla atmosferin üst katmanlarına Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava akımları sonucu kararsız hava koşulları oluştuğu aktarılan açıklamada, yağış miktarlarının bölgesel olarak beklenenden fazla olabildiği, bu nedenle alçakta kalan yerlerde su baskını, yollarda göllenme ve benzeri hadiseler yaşanabildiği ifade edildi. Açıklamada, İBB ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldığı belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.



#İstanbul
#hava durumu
#AKOM
