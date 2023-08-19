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İstanbulspor - Kayserispor maçından kazanan çıkmadı: 1-1 (ÖZET)

Trendyol Süper Lig 2. haftasında İstanbulspor evinde Kayserispor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 77’ Mame Thiam ve 81’ İbrahim Yılmaz’dan geldi. İstanbulspor ve Kayserispor ligin 2. haftasında ikinci beraberliklerini alarak 2 puana ulaştılar. İstanbulspor - Kayserispor maç özetini izlemek, Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak ve 2. hafta fikstürü için haberimize bakabilirsiniz.

10:46 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbulspor 1-1 Kayserispor Maç Özeti

İstanbulspor 1-1 Kayserispor Maç Özeti

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında evinde Kayserispor’u ağırladı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller Thiam ve İbrahim Yılmaz’dan geldi. İstanbulspor - Kayserispor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

İstanbulspor - Kayserispor maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ




#İstanbulspor
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
3 saat önce
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