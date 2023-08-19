İstanbulspor 1-1 Kayserispor Maç Özeti
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında evinde Kayserispor’u ağırladı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller Thiam ve İbrahim Yılmaz’dan geldi. İstanbulspor - Kayserispor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
#İstanbulspor
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
3 saat önce